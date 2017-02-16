SGK ödemelerinde e-Devlet dönemi!

Emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile emzirme yardımının da aralarında olduğu ödemeler artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ödediği emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile emzirme yardımının da aralarında olduğu kalemlerde birçok aksilik yaşanıyordu. SGK, bu duruma e-Devlet ile önlem aldı. SGK, daha az işlemle daha kısa sürede sorunun çözülmesi için harekete geçti.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile emzirme yardımının ödemeleri daha evvel 2 ayı buluyordu. Kişiye ulaşmayan ve kuruma geri dönen ödemeler büyük bir sıkıntıya sebep oluyordu. Tüm ödemelerdeki aksaklıkların giderilmesi için e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde başvurma imkanı sağlandı.

AKSAKLIKLAR GİDERİLECEK

Bundan sonra hesapta 1 yıl süreyle hareket olmadığı için SGK'ya iade edilen gelirler/aylıklar, her ayın 8'i ile 14'ü arasında sigortalı tarafından alınmadığı için Kuruma iade edilen tutarlar ile geçici iş göremezlik ödemesi, emzirme yardımı, şahıs sağlık ödemeleri gibi sigortalıların TC kimlik numarasıyla yapılan ödemelerdeki aksaklıklar en kısa sürede giderilecek.

2-3 GÜN İÇİNDE HESABA YATIRILACAK

Yapılması gereken ödemeler; e-Devlet üzerinden başvurulup hesap tanımlaması yapılması halinde en geç 2-3 gün içinde vatandaşların hesabına yatırılabilecek.

Sistem üzerinden gerçekleşecek olan bu işlemde, iletişim bilgileri paylaşıldığı takdirde, ödeme yapılır yapılmaz kişiye bilgisi geçecek.