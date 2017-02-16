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lerinde dönemi!

AA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 15:05 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 15:14
SGK ödemelerinde e-Devlet dönemi!
SGK ödemelerinde e-Devlet dönemi!

aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile yardımının da aralarında olduğu ler artık üzerinden gerçekleştirilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumunun () ödediği aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile yardımının da aralarında olduğu kalemlerde birçok aksilik yaşanıyordu. SGK, bu duruma ile önlem aldı. SGK, daha az işlemle daha kısa sürede sorunun çözülmesi için harekete geçti.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile emzirme yardımının leri daha evvel 2 ayı buluyordu. Kişiye ulaşmayan ve kuruma geri dönen ödemeler büyük bir sıkıntıya sebep oluyordu. Tüm ödemelerdeki aksaklıkların giderilmesi için e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde başvurma imkanı sağlandı.

AKSAKLIKLAR GİDERİLECEK

Bundan sonra hesapta 1 yıl süreyle hareket olmadığı için SGK'ya iade edilen gelirler/aylıklar, her ayın 8'i ile 14'ü arasında sigortalı tarafından alınmadığı için Kuruma iade edilen tutarlar ile geçici iş göremezlik ödemesi, emzirme yardımı, şahıs sağlık ödemeleri gibi sigortalıların TC kimlik numarasıyla yapılan ödemelerdeki aksaklıklar en kısa sürede giderilecek.

2-3 GÜN İÇİNDE HESABA YATIRILACAK

Yapılması gereken ödemeler; e-Devlet üzerinden başvurulup hesap tanımlaması yapılması halinde en geç 2-3 gün içinde vatandaşların hesabına yatırılabilecek.

Sistem üzerinden gerçekleşecek olan bu işlemde, iletişim bilgileri paylaşıldığı takdirde, ödeme yapılır yapılmaz kişiye bilgisi geçecek.

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