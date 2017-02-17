Dul ve yetime de promosyon!

Bütün emekliler promosyon ödemesinden yararlanacak. Emekli hayatta değilse promosyonu dul ve yetimleri alacak. Peki ne kadar? Bu hesap dul ve yetime aylık bağlama oranına göre yapılacak. İşte detaylar...

İki hafta sonra bankalarla sözleşme imzalayan emeklilerin hesabına promosyon paraları yatmaya başlayacak. Emekli olduktan sonra vefat eden veya emeklilik için gerekli prim ve gün süresini dolduran ancak emekliliği göremeden hayata gözlerini yuman 100 binlerce kişi bulunuyor. Yasaya göre; bu kişilerin geride kalanları yani dul eşi ve yetim çocuklarına, payları oranında maaş bağlanıyor.

SSK'LI MI MEMUR MU?

Payları da SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı'ndan emekli olma durumuna göre değişiyor. Örneğin; ölen SSK'lı veya Bağkurlu emeklinin eşi ve iki çocuğu varsa, maaşın yüzde 50'si dul eşe, yüzde 25'i bir çocuğa, yüzde 25'i de diğer çocuğa bağlanıyor. Yani bir maaş üç kişiye dağılıyor. Bu durumda her bir hak sahibine en az 300 lira promosyon ödenebileceğiyle ilgili bir düşünce oluşuyor. Ancak durum öyle değil.

YARISI EŞİN HESABINA

Promosyon, her bir emekli için 3 yıl geçerli olmak üzere ödeniyor. Posta'nın haberine göre dul ve yetime ödenecek tutar bu kişilere bağlanan aylıklar oranında belirlenecek. Mesela, 1000 lira ve altında maaş alan Bağkur emeklisine 300 lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu emeklinin eşi ve iki yetimi bulunuyorsa, 300 liranın 150 lirası eşin hesabına, diğer 150 lirası 75'er lira olmak üzere yetimlere ödenecek.

BAŞVURULAR AYRI AYRI

Her maaş hesabı için hak sahiplerinin bankayla tek tek sözleşme imzalaması gerekiyor. Promosyon ödeme oranını ise SGK bankaya bildirecek.



ÇALIŞMAYAN TEK EŞ İÇİN...



Çalışmayan ve emekli olmayan tek eş için aylık bağlama oranı yüzde 75. 2000 lira için ödenecek en düşük promosyon ise 450 lira. Dolayısıyla size ödenecek promosyon tutarı 450 liranın yüzde 75'i olan 337.50 lira olacak.

VEFAT EDEN EŞİNDEN MAAŞ ALAN ANNE VE KIZI...



Tek eş ve yetim çocuk için aylık bağlama oranı sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 25'tir. Yani eş maaşın yarısını, çocuk da yüzde 25'ini alır. Eşinize bağlanan aylık 1000-2000 arasındaysa ödenmesi gereken promosyon 375 lira olacak. Bunun yarısı olan 187.50 lira size, 93.75 lirası da kızınıza ödenecek.

EMEKLİ SANDIĞI'NDA FARKLI

Emekli Sandığı ise dul eş ve tek çocuk varsa, eşe yüzde 60, çocuğa da yüzde 30 oranında maaş bağlanıyor. En düşük memur emekli aylığı 1700 lira civarında. Buna göre; dul eşe 225 lira, çocuğa ise 112.5 lira promosyon ödenir.

KARI VE KOCA EMEKLİYSE...