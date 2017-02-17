Hazine'nin tahvil ihracına 4 kat talep

Hazine'nin 1,25 milyar ABD doları miktarlı tahvil ihracında 4 kat talep gelirken, bu miktarın yüzde 18'i Türkiye'deki yatırımcılara satıldı

Hazine'nin 1,25 milyar ABD doları miktarlı tahvil ihracında 4 kat talep gelirken, bu miktarın yüzde 18'i Türkiye'deki yatırımcılara satıldı.

Böylece 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,25 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmış oldu.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için 16 Şubat 2017 tarihinde BNP Paribas, J.P. Morgan ve MUFG'ye yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1,25 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 23 Şubat 2017 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Kupon oranı %6,0 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %5,65 olmuştur. Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep göstermiştir. Tahvilin %45'i Birleşik Krallık'taki, %21'i ABD'deki, %18'i Türkiye'deki, %15'i diğer Avrupa ülkelerindeki ve %1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahville birlikte 2017 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,25 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır."