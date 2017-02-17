Ulaştırma Bakanı Arslan'dan İzmir'e müjde üstüne müjde!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan İzmir için büyük projelere imza atacaklarını belirterek "(Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ihalesi) en kısa süreyi vermiş olan IC-Astaldi-Kalyon grubuna bugün itibariyle ihale kararını onaylayarak, sözleşmeye davet ettiklerini söyledi. Arslan ayrıca Çeşme-Alaçatı Havalimanı için de "Bu ay içinde onu da yap-işlet-devret modeliyle ihale edilebilmesi için Yüksek Planlama Kurulu'na çıkaracak ve Ege Bölgesine yeni havalimanı kazandırmaya çalışacağız" dedi.

Bakan Arslan, Karayolları Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde düzenlediği basın toplantısında, İzmir ve çevresindeki projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İZMİR ANA KORİDOR"

Arslan, Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasındaki köprü konumu göz önüne alındığında İzmir'in de önemli bir ana koridor hattında olduğunu ifade etti.

"İHALEYİ EN KISA SÜREYİ VERMİŞ OLAN IC-ASTALDİ-KALYON GRUBUNA VERDİK"

Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu ihalesine değinen Bakan Arslan, ihaleye 6 grup ve 13 firmadan teklif geldiğini belirterek, "Bu tekliflerin içinde en kısa süreyi ülkemizden IC, Kalyon İnşaat ve İtalya'dan Astaldi'nin oluşturduğu grup, 9 yıl 10 ay 11 günlük, 3 yıl yapım süresi dahil işletme süresini teklif etmişti. 6 grubun da teklifleri teknik olarak incelenip geçerli bulundu. En kısa süreyi vermiş olan IC-Astaldi-Kalyon grubuna bugün itibariyle ihale kararını onaylayarak yürürlüğe ve sözleşmeye davet ettik." dedi.

Projeyi çok önemsediklerini dile getiren Arslan, "Menemen'den Aliağa'ya, oradan da Çandarlı Limanı'na gidecek ve daha da önemlisi ihale kararını aldığımız 18 Mart'ta temelini atacağımız Çanakkale Köprüsünün de koridor tamamlayıcısı olarak hem İzmir trafiğini rahatlatacak hem de Çanakkale ile birlikte Ege'deki yük hareketini ülkemizin kuzeyine, Trakya'ya oradan da Avrupa'ya gönderebilecek önemli bir koridorun tamamlayıcısı." diye konuştu.

İZMİR'İN ETRAFINA DAHA KOLAY ULAŞILACAK

Arslan, Menemen'den sonra 76 kilometrelik hatta ağır trafik sıkışıklığının giderileceğini belirterek, "Önümüzdeki ay temelini atacağız, 3 yıl içinde bitirerek işletmeye koyacağız. İzmir'in etraftaki coğrafyaya çok daha kolay erişim sağlanacak." dedi.

Aliağa'daki kavşak projelerinin bittiğini, bu yıl içinde ihale sürecini tamamlayacaklarını anlatan Bakan Arslan, projenin yatırım bedelinin ise 1 milyar 437 milyon lira olduğu bilgisini verdi. Arslan, "Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirmiş olacağız. Özellikle ülkemiz ekonomisinin zayıfladığı anlamında bir algı yaratmak isteyenlere 1915 Çanakkale Köprüsünden sonra bu da çok iyi bir cevaptır. Ülkemiz dışında, yabancıların ilgisinin de yoğun olduğu bir ihaledir." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'de kent içi ulaşımı kolaylaştırmak istediklerini ifade eden Arslan, Körfez Geçişi ile ilgili ÇED sürecinde bütün görüşlerin alınarak nihai aşamaya gelindiğini, mart ayı sonuna kadar süreci tamamlayacaklarını ve buna bağlı olarak da imar planlama çalışmalarını başlatacaklarını dile getirdi. Arslan, mart ayı içinde "yap-işlet-devret" yöntemiyle ihale sürecini başlatacaklarını belirtti.

ÇEŞME-ALAÇATI HAVALİMANI

Çeşme Alaçatı Havalimanı'na da değinen Arslan, fizibilite çalışmalarını bitirdiklerini, hazırlanan projelerin onaylandığını bildirdi. Arslan, "Bu ay içinde onu da yap-işlet-devret modeliyle ihale edilebilmesi için Yüksek Planlama Kurulu'na çıkaracak ve Ege Bölgesine yeni havalimanı kazandırmaya çalışacağız." diye konuştu.

İzmir-İstanbul Havalimanı çalışmalarına ilişkin bilgiler de veren Arslan, bornova Viyadüğü ve Belkahve Tüneli'ni tamamladıklarını söyledi. Viyadük ve tünelin açılış törenini yakında yapacaklarını dile getiren Bakan Arslan, "Otogarı Turgutlu'ya kadar bağlamış olacağız. 25 kilometrelik otoyolla İzmirlilerin yaşamını kolaylaştırdığımız gibi ticaretin de önünü açmış olacağız. 2018'de otoyolun tamamını bitirdiğimizde İzmir sadece Egenin incisi olarak kalmamış olacak." dedi.

Demiryolu projesine de büyük önem verdiklerini anlatan Arslan, yüksek hızlı tren projesinin Salihli-Manisa arası bölümünün ihalesinin de yakında tamamlanacağını bildirdi.

Arslan, Aliağa-Çandarlı-Bergama demiryolu bağlantısı çalışmalarına değinirken de "Trenlerimiz Çandarlı'dan Bandırma'ya, oradan tren üzerinden inmeden vagonlar Tekirdağ'a oradan da Avrupa'ya gidebilecek. Aliağa-Çandarlı-Bergama-Demiryolu inşaatıyla ilgili ihale sürecini başlattık, 21 Mart'ta tekliflerini alıyoruz." diye konuştu.

İZBAN'A YÖNELİK PROJELER

İZBAN konusundaki projelerin takvime uygun ilerlediğini söyleyen Bakan Arslan, "10 dakikada bir çalıştırdığımız trenleri... günde 229 tren çalışıyor... Sabah ve akşam 6 dakikaya ulaştıracak çalışmayı da başlatıyoruz. Böylece günlük tren sayımız 264'e çıkacak." ifadesini kullandı.

Marmaray Projesinin 10 setini İzmir'e sürücüleriyle devredeceklerini aktaran Arslan, "Bekletmemek adına İzmirlileri de Marmaray'dan yararlanır hale getiriyoruz." diye konuştu.

Bakan Arslan, İzmir Alsancak Limanı esnafının son dönemde turizmdeki daralma nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını hatırlatarak, "2016 yılı içinde onlardan aldığımız ücretleri yüzde 50 düşürmüştük. Son dönemde ilave yüzde 20-40 indirimler yaparak yüzde 70'lik indirime yaklaştık." dedi.

Belevi-Tire bölünmüş yol inşaatına başlayacaklarını, Kuzey Ege Çandarlı Limanı ihalesini de sonuçlandıracaklarını anlatan Arslan, Yeni foça Yat Limanı çalışmasını 15 Kasım'da başlattıklarını, Adnan Menderes Havalimanının pistlerinde yenileme yapıldığını, terminallerin yenilendiğini, hangarların yenilenmesi, ilave apron yapılmasına yönelik ihaleyi sonuçlandırdıklarını, yer teslimi yaptıklarını ve buzlanmaya karşı uçakları koruyan sistemi de kuracaklarını ifade etti.