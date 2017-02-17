Zora düşen esnafa 14 bin 110 lira!

İş yerini kapatan veya iflas eden Bağ-Kur’lulara işsizlik maaşı dönemi başlıyor. Yüzde 2 prim ödeyen esnaf, 10 aya varan maaş alacak. Toplam 14 bin 110 liraya varan ödeme olacak...

2 MİLYON BAĞ-KUR'LU İÇİN YENİ DÖNEM

Yaklaşık 2 milyon Bağ- Kur'lu için yeni bir dönem başlıyor. Temmuz'da yürürlüğe girecek olan Esnaf Ahilik Sandığı ile, zor duruma düşülerek işyerinin kapatılması veya iflas edilmesi durumunda 10 aya varan işsizlik maaşı verilecek. Mevcut asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında 10 ayda toplam 7 bin 56 ile 14 bin 110 lira arasında ödeme alınabilecek. İşte Meclis'te komiyondan geçen torba yasa tasarısında yer alan işsizlik maaşı ile ilgili bilinmesi gerekenler: