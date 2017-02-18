Balıkesir'den ''Milli İstihdam Seferberliği'ne'' destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan Milli İstihdam Seferberliği’ne Balıkesir’de sessiz kalmadı. Vali Ersin Yazıcı öncülüğünde düzenlenen “Balıkesir Milli İstihdam Seferberliği” toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Büyükşehir’in proje ve yatırımları ile istihdama önemli katkılar sağladığını söyledi. Uğur, “15 Temmuz darbe girişimi ile hedeflerine ulaşamayan karanlık güçler ekonomi terörü ile de hedeflerine ulaşamayacaklar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlayan Milli İstihdam Seferberliği'ne Balıkesir'de sessiz kalmadı. Vali Ersin Yazıcı öncülüğünde "Balıkesir Milli İstihdam Seferberliği" toplantısı düzenlendi. Balkonuk Center'de düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, oda başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, yatırımcı, sanayici ve iş adamları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda, katılımcılara özel sektöre verilecek teşviklerin düzenlendiği 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili bilgi veridi. Toplantıda ayrıca; istihdam seferberliğinin hem çalışan hem de işveren açısından bir fırsata dönüştürülmesi, ilimizde istihdamın dolayısıyla da üretimin arttırılarak Balıkesir ve ülke ekonomisine katkı sunulması konusunda yapılması gerekenler görüşüldü.





EYLÜL AYINDA OSB'DE 14 FABRİKA ÜRETİME BAŞLAYACAK

Toplantıda konuşan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Balıkesir işdünyası olarak Milli istihdam Seferberliğine en iyi katkıyı sağlamak istediklerini söyledi. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Burhaniye, Bandırma ve yeni kurulan Dursunbey Organize Sanayi Bölgelerinde yakın zamanda yatırımların tamamlanarak, yeni fabrikaların üretime geçeceğini belirtti. Bu yatırımların istihdama önemli katkılar ağlayacağını ifade eden Uğur, "Balıkesir merkezdeki organize sanayi bölgesinde yapımı Eylül 2017 tarihinde bitecek olan 14 fabrikamız var. Bunlar yaklaşık 1200 kişilik istihdam öngörüyor. Odamız üyelerine bir yazı göndermiş ve son dönemde ne kadar istihdam yapacaklarını sormuştuk. Son gelen rakamlarda 550 olduğu söylendi. Aralık ayında Kale Grubu ve Şişecam Gruplarına yer tahsisimiz oldu. Türkiye ve Dünyanın önde gelen kuruluşlarına Balıkesir OSB'de yer tahsisimiz oldu. Haftaya Türkiye'nin başka bir markası ile anlaşmamız olacak. Çalışma ve gayretlerimiz devam ediyor" diye konuştu.





BAŞKAN UĞUR: "ÜRETİM FAALİYETLERİNE TAM DESTEK VERİYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'da toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrıya sessiz kalmayacaklarını söyledi. Büyükşehir belediyesi'nin yapacağı çalışmaların ülkenin geleceği açısından önemli olduğuna vurgu yapan Uğur, "Hem ülkemiz için hem de şehrimiz için üretim faaliyetlerine tam destek veriyoruz. Ülkemize son günlerde ekonomik yönden başta olmak üzere her alanda yapılan tüm zorbalıkları bertaraf etmek için bizler harekete geçmeye mecburuz. Ülkemizi etkisiz hale getirmek isteyenlere, fabrikaların çarklarını durdurmak isteyenlere işte bugün burada Balıkesir olarak cevap veriyoruz. Bizleri fetret döneminde görmek isteyenler sükutu hayale uğrayacaklardır. Balıkesir olarak ülkemizin en önemli coğrafi konumunda yer alıyoruz. Ham maddeye olan yakınlığımızın yanı sıra yeni yapılan ulaşım ağları şehrimizi vazgeçilmez yapıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne Balıkesir'de ekmeği daha çok nasıl büyütürüz diye çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.





BÜYÜKŞEHİR YASASI İLE BALIKESİR'DE İSTİHDAM ARTTI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin işsizliğe çözüm olan bir kuruluş olduğunu ifade eden Başkan Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükşehir yasası ile Balıkesir'de istihdamı artırdık. Gerek insan kaynağına olan ihtiyaç gerekse yatırımcıların Balıkesir'i tercih etmesi işsizliğe çözüm oluyor. Bugün FIRINTAŞ'tan Çocuk Köyüne, Fen İşlerimizden Kent Estetiğine birçok vatandaşımıza istihdam sağladık. İşte geçtiğimiz günlerde Balıkesir Organize Sanayi Bölgemizde imzalarını attığımız Şişe Cam fabrikası önümüzdeki yıl bacasını tüttürecek. Yatırıcımların Balıkesir'i tercih etmesi noktasında tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yine Filli Boya, Hek Gıda, Kale Grubu gibi öncü firmalar Balıkesir'e yatırım için geliyorlar. Tabi yatırımcının gelmesi kadar şehrin sosyal yaşantısının da uygun olması gerekiyor".





BÜYÜKŞEHİR PROJELERİ İSTİHDAMI ARTTIRIYOR

Balıkesir'e komşu il ve yerleşim yerlerinden insanları çekmek için Büyükşehir Belediyesi'nin projeler hazırlayarak bir bir hayat geçirdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Şehrimizde önce çocuklar diyerek çocuk köyümüzü açtık. Birçok şehirden çocuklar aileleri ile birlikte gelerek burada eğleniyorlar. Biz şehrimize dışarıdan gelecek misafirlerimizi ağırlamak için imkanlar sunarken Balıkesirli hemşerilerimizin de bu şehirde tüm ihtiyaçlarını karşılamasını istiyoruz. Balıkesir'i cazibe merkezi haline getirecek projelerden biri de 10burda AVM. Balıkesir'e yeni bir anlayış ve vizyon getirecek. Proje kapsamında 1500 - 2000 kişiye istihdam sağlayacağız. Yine Avlu Balıkesir projesi ile fuar ve kongre merkezinden çocuk oyun alanlarına kadar her türlü aktivite yapılmasına imkan sağlayacağız. Burada en az 1000 kişiyi istihdam edeceğiz. İşte Çamlık Projesi ile yapacağımız Hilal Camisi hem şehrimiz için hem de vatandaşlarımız için bir cazibe merkezi olacak. Her yaptığımız iş daha fazla vatandaşımızın istihdamına imkan sağlayacak" şeklinde konuştu.

UĞUR: "EKONOMİ TERÖRÜ İLE HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR"

15 Temmuz darbe girşimi ile Türkiye'yi karanlığa çekmek isteyen güçlerin şimdi bunu ekonomi ile denemeye çalıştıklarını belirten Başkan Uğur, bunda kimsenin başarılı olamayacağını ifade etti. Uğur sözlerine şöyle devam etti:

"Yine hükümetimiz tarafından yapımı devam eden Şehir Hastanesi hem Balıkesir'in sağlık ihtiyacına cevap verecek hem de istihdam alanları açacak. BALMEK mesleki edindirme kurslarımız ile birçok vatandaşımıza iş imkanları sunuyoruz. İŞKUR ile imzaladığımız protokol ile her ay 25 kişiye girişimcilik eğitimi veriyoruz. Toplam da 8 ay boyunca 200 vatandaşımızın faydalanmasını hedefliyoruz. Tüm çabalarımız Balıkesir'in sanayicisinin, esnafının, çiftçisinin, üreticisinin kazanması için. İstiyoruz ki Balıkesir'de ekmeği daha çok büyütelim. Ekonomi başta olmak üzere ülkemiz ve şehrimiz için yapılacak her istişareye destek olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. İçerisinden geçtiğimiz bu zorlu günlerden Yeni İstiklal Mücadelesinden geçmişte olduğu gibi yine zaferle çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişimi ile hedeflerine ulaşamayan karanlık güçler ekonomi terörü ile de hedeflerine ulaşamayacaklar. İstihdam ve işsizlik üzerine milli bir duruş göstererek seferberlik başlatan Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile ciddi adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum".

VALİ YAZICI: "BÜYÜK BİR HEYECANLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

İstihdam Seferberliğine her kesimin destek olması gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı, "Herkesin, her kurum ve kuruluşun, meslek odalarının ve resmi kurumların bu sürece katkıda bulunması önemlidir. Balıkesir olarak büyük bir heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Bu doğrultuda başlatılan büyük çalışmalar, 2023 yılı hedefleri kapsamında hem Türkiye'yi hem de Balıkesir'i güçlü, gelişmiş ve kalkınmış bir geleceğe doğru taşımaktadır. 2023 hedeflerine yürüyüşümüzde Balıkesir, güçlü bir şekilde destek verecektir. Ülkemizi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisine sahip ülkesi arasına taşırken Balıkesir'in de Türkiye'nin en büyük kentleri arasında olması için çaba içerisindeyiz."dedi.

"BİZE YAKIŞANI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin 15 Temmuz'da çok acı, çok kötü bir olay yaşadığını hatırlatan Vali Yazıcı, "Bu kara günden iyiye gidiş için biraz daha gayret etmenizi istiyorum. Bizim halkımız bütün zorlukların üstesinden gelmiştir. Balıkesir olarak bize yakışanı yapmaya devam edeceğiz. Ülkemiz feraha, mutluluğa, zenginliğe sizler sayesinde kavuşsun. Atalarımızın bizlere en büyük mirası cennet vatanımızın güçlenmesini ve dünyada söz sahibi olmasını hazmedemeyen dâhili ve harici düşmanlarımıza karşı tarihte defalarca kez sergilediğimiz birlik ve beraberlik ruhunu sizler de her şart altında göstermeye devam ederek en güçlü cevabı vereceksiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e geldiğinde, güçlü demokrasisi, dev ekonomisi, birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmiş yapısıyla Türkiye'nin dünyada hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Balıkesir; barındırdığı dinamik unsurlarla 2023 hedefine ulaşabilecek güçtedir. Bu ülke bizim, biz çalışırsak, biz gayret edersek bu ülke kalkınacak" diye konuştu.

İstihdam seferberliğinde devlet, istihdamı gerçekleştiren kuruluşa önemli destek sağlayacak. İstihdamda 1.404 TL asgari ücret üzerindeki SGK primi, vergi ve İşsizlik Fonu ödemesini devlet karşılayacak. Böylece firma çalışan sayısı dışında yeni bir istihdam sağladığında, işçi için ödenecek 773 TL'lik vergi ve diğer giderleri devlet karşılamış olacak.