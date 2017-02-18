Evlenene 10 bin 962 TL

Bankada birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlar, 5 bin 481 liraya varan devlet katkısı alabiliyor. Böylece bir çiftin cebine 10 bin 962 lira destek sağlanıyor

Yuvalar artık devlet katkısıyla kuruluyor. Bankada 'çeyiz hesabı' açıp 3-5 yıl birikim yapanlara evlendiklerinde devletten maddi destek alma imkanı getiren uygulama büyük ilgi gördü.

20 MİLYON LİRA BİRİKTİ

18 Nisan 2016'da başlayan uygulama kapsamında, 31 Aralık'a kadar 26 bin 875 kişi çeyiz hesabı açtı. 14 bankada açılan hesaplarda 20 milyon 536 bin 405 lira birikti.

27 YAŞINDAN ÖNCE EVLENMESİ GEREKİYOR

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapması ve evlilik tarihinden önce en az 3 yıl hesaba düzenli ödeme yapması gerekiyor.

Çiftlerden kriterleri yerine getiren her bir eş devlet katkısından ayrı ayrı yararlanarak tutarı ikiye katlanabiliyor.

İŞTE ÇEYİZ HESABININ ŞARTLARI:

-Açılan hesaba düzenli ödeme gerekiyor. Bu yıl aylık ödemede alt sınır 109,62, üst sınır 1.096,2 lira.

-Aylık ödeme planını seçenlerin 1 dönem içinde 3 defadan fazla ödemeyi aksatmaması şart.

-Devlet katkısında evlilik tarihindeki birikim esas alınacak. Ödeme süresi 36-47 ay olanlar hesaptaki tutarın % 10'u (en çok 4 bin 385 lira); 48-59 ay arası olanlar %15'i (en çok 4 bin 933 lira); 60 ay ve üzeri yüzde 20'si (en çok 5 bin 481 lira) kadar katkı alacak..