Mark’s manifesto*

Marx’tan 200 yıl sonra, bu kez dünyanın en zengin altıncı insanı Mark Zuckerberg bir manifesto yayımladı. Facebook’un kurucusu Zuckerberg, toplumları birbirine bağlamak için beş maddelik bir ‘dünya vatandaşlığı’ öneriyor

Karl Marx'ın, Friedrich Engels ile birlikte 170 yıl önce yayımladığı Komünist Manifesto'dan sonra dün bu kez dünyanın en zengin altıncı insanı Mark Zuckerberg bir manifesto yayımladı. 1 milyardan fazla üyesi olan Facebook'u yaratarak 44.6 milyar dolarlık servetin sahibi olan Zuckerberg, dünyayı birbirine bağlamak ve parçalanmasını önlemek için bu manifestoyu yayımladığını açıkladı.

BEŞ MADDEDE SAYDI

Ekonomik, sosyolojik ve siyasi olarak bir şey sunmasa da iyi niyetli bir çaba olarak yorumlanan Zuckerberg'in manifestosu siyasete atılma dedikodularını da güçlendirdi. Zuckerberg ise politika iddialarını yalanlıyor. ABD'nin eski Başkanı Abraham Lincoln'den alıntılar yapan Zuckerberg'in manifestosunun altında 'Mark' imzası var. 32 yaşındaki Mark'ın Facebook'ta yayımladığı 6 bin kelimelik manifestonun beş temel ayağı var. 'Küresel bir halk' kurma hedefiyle yola çıkan Zuckerberg, dünyanın dört bir yanındaki insanları bir araya getirmek için çabalarını ileriye taşıyacağının sözünü verdi. Zuckerberg, "Dünya genelinde küreselleşmenin arkada bıraktığı insanlar ve küresel bağlardan geri çekilmek isteyen hareketler var" ifadelerini kullandı.



'KÜRESEL TOPLUM' ÇAĞRISI

Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunu 'daha fazla bağlanmak veya gidişatı tersine çevirmek' olarak tanımlayan Zuckerberg, "Artık ilerleme insanlığın sadece şehirler ya da uluslar olarak değil bir küresel topluluk olarak bir araya gelmesini de gerektiriyor" dedi. Zuckerberg, Facebook'un kullanıcılarına "Sessiz geçmişin inançları, fırtınalı bugün için yetersizdir" diye yazdı.

1-DESTEKLEYİCİ TOPLUM

Geleneksel destekleyici kurumların zayıfladığı bir dünyada, nasıl birbirlerini destekleyen toplumlar yaratabiliriz?

2-GÜVENLİ TOPLUM

Krizler ve sonrasında yeniden toparlanma için güvenli toplulukları nasıl oluştururuz?

3-BİLGİLENDİRİLMİŞ TOPLUM

Yeni fikirler ve genel bir bakış açısına sahip, herkesin sesinin duyulduğu bir topluluk nasıl oluşturulur?

4-YÖNETİME ORTAK TOPLUM

Nüfusun yarısının oy kullanmadığı bir ortamda, insanları daha nasıl yönetime ortak hale getiririz?

5-Kapsayıcı toplum

Ortak ve genel insanlık değerlerine bağlı kültürleri içine alan kapsayıcı toplulukları nasıl yaratırız?