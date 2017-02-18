Yatırımcı Fitch’lik yapmadı

Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan olumsuz algı operasyonlarının en önemli tetikçilerinden olan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in not indirimine bir darbe de Hazine'nin yurtdışı borçlanmasında vuruldu. Son beş haftada Borsa İstanbul'da 1.1 milyar dolarlık net alım yapan yabancılar, Hazine'nin 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirdiği Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı için düzenlenen ihraca 4 kat talep gösterdi.



FAİZ FITCH'E RAĞMEN DÜŞTÜ

Hazine tarafından yapılan açıklamada Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı için önceki gün BNP Paribas, J.P. Morgan ve MUFG'ye yetki verildiği belirtilerek, ihraç miktarının 1 milyar 250 milyon dolar olduğu kaydedildi. Tahvilin 19 Ocak'taki ihracında yüzde 6.15 olan getiri oranı önceki gün 5.65'e indi. Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep gösterdi. Tahvilin yüzde 45'i Birleşik Krallık'taki, 21'i ABD'deki yatırımcılara satıldı. Bu tahville birlikte 2017'de uluslararası piyasalardan 3 milyar 250 milyon dolar finansman sağlandı. Hazine böylece 2017 dış borçlanma öngörüsü olan 6 milyar doların yarısından fazlasını tamamlamış oldu.