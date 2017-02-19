7 milyar ton linyit elektriğe dönüşecek

Yerli kömürden yeni modelle elektrik üretimi çalışmalarına hız verildi. Çayırhan ihalesinin ardından Afyonkarahisar Dinar, Afşin Elbistan, Konya Karapınar ve Trakya Ergene kömür havzaları için de ihaleler düzenlenecek. Yeni modelle yatırımcıya ÇED ve kamulaştırma gibi bütün izinleri alacak olan hükümet, en ucuz elektriği üretmeyi taahhüt edecek firmalarla yaklaşık 7 milyar tonluk linyit rezervini elektriğe dönüştürecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2020'lerde ülke enerjisinin 3'te 2'sinin yerli kaynaklardan sağlanmasının hedeflendiğini bildirmişti. Hükümet özellikle son 10 yılda yaptığı çalışmalarla Konya-Karapınar sahasında 1.8 milyar ton, Eskişehir-Alpu sahasında 1.5 milyar ton, Trakya kömür havzasında 1.5 milyar ton ve Afyon-Dinar sahasında 1 milyar ton rezervlere sahip yeni kömür havzaları keşfetti. Bulunan bu kömürlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla 2020 yılına kadar 5 bin megavatlık yerli kömüre dayalı termik santral kurulması hedefleniyor. Bakanlık İstanbul, Ankara, Denizli, Afyonkarahisar, Aydın, Tekirdağ, Edirne, Muş, Amasya, Karabük ve Çankırı'da da linyit arama çalışmalarını sürdürüyor.