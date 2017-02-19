Akıllı evlere siber önlem

Siber saldırılarda internete bağlı buzdolabı, klima, TV gibi cihazların kullanılması BTK’yı harekete geçirdi. Cihazların kaydı tutulup, üretici veya ithalatçı firmalar puanlandırılacak. Operatöre de sorumluluk geliyor

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından artan siber saldırılara karşı yeni önlemler geliyor. Siber saldırılarda bilgisayarların yanı sıra internete bağlı cihazların da kullanılması Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu (BTK) harekete geçirdi. Evlerde kullanılan akıllı buzdolabı, klima gibi internete bağlı cihazların 'zombileştirilerek' sistemlere saldırması ihtimaline karşı BTK, 4 aşamalı denetim mekanizması hazırladı. Evlerdeki akıllı cihazların üreticisi ya da ithalatçısı konumunda bulunan firmaların kayıtları tutulacak. Ürünlerin sızmaya karşı korunaklı olup olmadığına karşı firmalar puanlandırılacak. Akıllı evlere yönelik siber tehditlerin bertaraf edilmesinde öncelikli sorumluluk ise bu evlere internet hizmeti sunan mobil operatörlerde olacak. Operatörler siber saldırı eşik değeri aşıldığı anda saldırıyı önlemekle yükümlü olacak. İşleyişin denetim sorumluluğu ise BTK da olacak. Operatörlerin yetersiz kaldığı yerde kurum Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) görevli beyaz hackerları görevlendirecek. En son çare olarak da internet yavaşlatılacak.