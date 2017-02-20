1 milyon araç köprüden kaçıp Avrasya'ya indi

Avrasya Tüneli ve 3. köprünün açılmasıyla birlikte diğer köprülerin yükü azaldı. Son bir yıllık Ocak ayları karşılaştırmasında yaklaşık 1 milyon aracın Avrasya Tüneli ve 3. köprüyü tercih ettiği ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıla kadar İstanbul'da Asya ve Avrupa'daki trafik yükünü 2 köprü taşıyordu. Üçüncü köprünün açılmasıyla özellikle büyük araçlar bu köprüye yönlendirildi. Buradaki trafik otururken 22 Aralık 2016 tarihinde Avrasya Tüneli faaliyete girdi. Peki bu köprüler İstanbul trafiğini nasıl etkiledi. Bu sorunun cevabını bulmak için Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 2016 Ocak ayı ve 2017 Ocak ayına ait araç geçiş verilerini inceledik. Bu verilere göre yaklaşık 1 milyon araç Avrasya Tüneli ve üçüncü köprüye yöneldiği ortaya çıktı.

İŞTE O RAKAMLAR

Vatan'ın haberine göre, 2016 Ocak ayı ve 2017 Ocak ayında 1'inci ve 2. köprüden geçen araç sayısı azaldı. 2016 Ocak ayında 1. köprüden 5 milyon 522 bin 402, 2. köprüden ise 5 milyon 330 bin 894 araç geçti. 2017 Ocak ayında ise 1. köprüden 4 milyon 997 bin 98 araç, 2. köprüden 4 milyon 894 bin 336 araç geçti. 2016 Ocak ayında 2 köprüden toplam 10 milyon 853 bin 296 araç geçerken, 2017 Ocak ayında 9 milyon 891 bin 434 araç geçti. Rakamlara göre geçen yıla göre bu yıl iki köprüden yaklaşık 1 milyon daha az araç geçti. Bu rakamlar 2 köprüden geçen araç sayısında yüzde 10 oranında azalmaya denk geldi.

PEKİ BU ARAÇLAR NEREDEN GEÇTİ?

26 Ağustos 2016 tarihinde açılan 3'üncü köprüden, 2017 Ocak ayında geçen araç sayısı 650 bin 836 olarak açıklandı. 22 Aralık 2016'da hizmete açılan Avrasya Tüneli için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan 40 günlük araç geçiş raporu 1 milyon olarak açıklandı. Bu da yaklaşık 780 bin araca tekabül etti. 1 milyon 433 bin araç Avrasya tüneli ve 3. köprüden geçti. Aradaki farkın nedeni 2016 yılında İstanbul trafiğine katılan yüzde 5 civarındaki yeni araç sayısından kaynaklanıyor.

BEKLENEN RAKAMLAR

Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Uygulama Araştırma Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı 1. ve 2. köprüden geçen araç sayısındaki azalmaların beklenilen bir sonuç olduğu söyledi. Ilıcalı, "Özellikle ağır vasıta araçlarının üçüncü köprüye yönelmesiyle birlikte diğer iki köprüde rahatlamaya neden oldu" dedi.

GEÇİŞ HIZLARI 15-20 KM ARTTI

Prof. Dr. Ilıcalı köprülerdeki yoğunluğun azalmasıyla birlikte araç geçiş hızlarının da arttığını belirtti: "3. köprü ve Avrasya Tüneli'nin hizmete girmesiyle birlikte 1. ve 2. köprünün yükü azalınca trafik zorlamalı akımdan serbest akıma yaklaştı. Bu da iş saatlerine göre değişiklik gösterse de araç başına geçişlerde saatte 15-20 km hız artışına neden oldu.

İKİ YENİ ALTERNATİF TRAFİĞİ RAHATLATTI

1. ve 2. köprüden geçen araç sayısındaki azalmanın İstanbul'un çektiği trafik sıkıntısını azaltmadığını belirten Ilıcalı, 2016 yılında araç sayısında yüzde 5.4'lük artış olduğunu söyledi.

"Avrasya Tüneli ve 3. köprünün özellikle bir ve ikinci köprünün yükünü azalttı" diyen Ilıcalı şunları ifade etti:

"Ağır vasıta araçlarının 3. köprüye taşınması diğer köprülerin kent içi ulaşıma hizmet etmesini ve trafiğin rahatlamasını sağladı. Bunun yanında Avrasya Tüneli'nin hayat geçirilmesiyle trafik kendine iki yeni alternatif buldu. Avrasya Tüneli'nden Ocak ayındaki geçiş rakamları beklenenin altında kaldı. Bunun sebebi geçişlerin belli saatlerde yapılmasıydı. 31 Ocak'tan itibaren 7/24 geçişler başladı. Bu noktada 2. köprüde sadece kent içi ulaşıma hizmet eder duruma geldi. Ancak trafik için tek çözüm bireysel araç kullanımın azaltılması ve raylı sistemlerin geliştirilmesi."