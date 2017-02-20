Bursalı Clio Fransa’da 1 numara

2016’da Fransızların en sevdiği otomobil modeli Bursalı Clio oldu. Oyak Renault’nun ürettiği Clio, Fransa’da en çok satılan modeller arasında ilk sırada bulunuyor

Oyak Renault'nun Bursa tesislerinde üretilen dördüncü nesil Clio, 2016'da da Fransızların en sevdiği otomobil modeli oldu. Bursalı Clio, 112 bin adetle Fransa'da en çok satan modeller arasında ilk sırada yer aldı. Clio'nun satışları 2015'e göre yüzde 3.7 arttı. 2015'te 108 bin adet Clio satışı gerçekleşmişti. Clio'dan sonra en çok satan ikinci model 97 bin adetle Peugeot 208, üçüncü model ise 75 bin adetle Peugeot 308 oldu. Bursalı Clio'dan sonra Renault'nun listeye dördüncü sıradan giren modeli Captur oldu. Captur'un satışları bir önceki yıla göre düşerek 70 bin adete geriledi.



2017'DE LİDERLİKTE İDDİALI

2016'da Fransa'da binek otomobil satışları yüzde 5.1 artarak 2 milyon 15 bin adete yükseldi. Fransa binek otomobil pazarındaki büyümenin 2017'de devam etmesi bekleniyor. Pazardaki büyümeye paralel olarak Bursalı Clio'ya olan talebin artacağı tahmin ediliyor. Clio Fransa'daki pazar liderliğini 2017'de de devam ettirecek gibi görünüyor.



TÜRKİYE ANA MERKEZ

Üçüncü nesil Clio, Fransa, Türkiye ve İspanya'da üretiliyordu. Dördüncü nesille birlikte Türkiye, Clio'nun ana merkezi oldu. Ancak, Renault'nun bu kararı markanın yüzde 15'ine sahip Fransız hükümetini harekete geçirdi. Başta eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy olmak üzere dördüncü nesil Clio'nun Türkiye'de üretilmesine karşı çıkıldı. Bunun üzerine üretimin Bursa ve Flins tesislerinde paylaştırma kararı alındı. Ağırlıklı olarak Oyak Renault Bursa tesislerinde üretilen Clio'nun, küçük bir bölümü ise Fransa'da Flins'te üretiliyor.



80 ÜLKEYE 270 BİN ARAÇ İHRAÇ ETTİ

Oyak Renault, 2016'da 270 bin 88 adet araç ihracatı gerçekleştirdi. Otomotiv Sanayicileri Derneği verilerine göre adet bazında en fazla ihracat yapan ikinci şirket oldu. Oyak Renault, dünyada 80'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.



ÜÇ MODEL ÜRETİYOR

Oyak Renault, Bursa tesislerinde Clio Hatchback ve Sport Tourer modellerini üretiyor. 2016 sonunda 200 milyon euroluk yatırımla 7 yıl aradan sonra Megane Sedan modelinin üretimine yeniden başlandı. Bursa'da ayrıca motor, vites kutusu, şasi ve mekanik aksamlar da üretilip, ihraç ediliyor.