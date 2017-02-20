Gurbetçiden ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı!

Gurbetçiler, ‘Komşunu da Al Gel’ kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla gurbetçiler Türkiye’de düğün yapmak için sıraya girerken, yılda 50 bin düğün, nişan ve sünnet, ekonomiye 10 milyar dolar getirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Komşunu Al Gel' kampanyası kısa sürede karşılığını verdi. Gurbetçiler Türkiye'de düğün içni sıraya girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen kampanya için belediyelerin yanı sıra turizm şirketleri de cazip teklifler ile destek vermeye başladı. Gurbetçilerin yıllık 50 bini bulan sünnet töreni, nişan ve düğünlerin Türkiye'de yapması ve komşularını Türkiye'nin farklı şehirlere getirmesiyle birlikte 52 sektörde hareketlilik meydana gelecek. Bu düğün dernek hareketliliği Türkiye ekonomisine yıllık 10 milyar dolar katkıda bulunacak.

TANITIMA HIZ VERİLDİ

Özelikle yurt dışından çok sayıda acenta ve tur operatörü Türkiye'deki otellerle el sıkıştı. Yıllık 8 milyonluk ziyaretçi hedefi için çalışmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı vize konularında herhangi bir sorun yaşanmaması için Dışişleri Bakanlığı ile de görüşme gerçekleştirdi. Yurtdışında Türklerin sayısının fazla olduğu şehirlerde özel tanıtım faaliyetleri yürütülecek. Bu kapsamda fazla ziyaret edilen alışveriş merkezleri gibi yerlerde gurbetçilere kampanya Bakanlık yetkilileri tarafından anlatılacak.

GURBETÇİ DAHA FAZLA HARCIYOR

'Komşunu Al Gel' kampanyasının Türkiye ekonomisine yıllık katkısının 10 milyar doların altına inmeyeceğine dikkat çeken bir ekonomi yetkilisi, "Geri dönüşler alınmaya başlandı. Sektörün destek vermesiyle kampanya oldukça kabul görmüş durumda. Belediyelerin ve yerel yönetimlerin biraz daha fazla katkı sağlamasıyla birlikte büyük bir seferberlik ortaya çıkmış olacak. Ülke ekonomisine de olumlu miktarda döviz kazandıracak. Gurbetçilerimizin kişi başı turizm harcaması yabancı turistlerin üzerinde" tespitini yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2016 yılında Türkiye 31.4 milyon toplam turist ağırlarken elde edilen gelir 22.1 milyar dolar oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde kişi başına ortalama harcama 705 dolarda kaldı. Yabancıların ortalama harcaması 633 dolar olurken, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ortalama harcaması ise 978 doları buldu.

TURİZM ANADOLU'YA YAYILIYOR

Gurbetçiler için başlatılan kampanyanın stratejik hedefleri arasında turizm çeşitliliğinin sağlanması da yer alıyor. Deniz-kum-güneş üçlüsünün yanı sıra hem yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının hem de getirecekleri komşularının Anadolu'nun tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etmeleri büyük önem taşıyor. Star'ın haberine göre gurbetçilerin Türkiye'nin termal, sağlık ve diğer turizm alanlarından daha fazla faydalanması için de çalışma yürütülecek. Bu kapsamda yerel yönetimlerle özel görüşmeler gerçekleştirilecek. Belediyelerin bölgesindeki tarihi ve kültürel potansiyelin daha fazla değerlendirilmesi için tanıtım yapmalarına yönelik öneriler üzerinde duruluyor. Kampanyanın bir diğer hedefi ise özellikle Avrupa'da yaşayan gurbetçi gençlerin memleketlerini yakından tanımaları.

2023 HEDEFİ 86 MİLYAR DOLAR

Türkiye turizm sektöründe son 15 yılda önemli bir başarı hikayesinin altına imza attı. 2002 yılında 13 milyon olan turist sayısı, 2015'te 40 milyona ulaştı. Türkiye'nin turizmde 2016 yılı olumsuz geçse de kısa sürede turizm gelirlerini 50 milyar dolara çıkarma hedefi bulunuyor. 2023 hedefi ise 86 milyar dolar.