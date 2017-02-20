Kaçak elektrik kullanan 12 bin 300 abone hakkında işlem yapıldı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) Genel Müdürü Murat Karagüzel, kayıt dışı elektrikle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "2017’ye girdiğimiz ilk günden bu yana bölge genelinde gerçekleştirilen denetimler sırasında kayıt dışı elektrik kullanmaktan dolayı 12 bin 300 abone hakkında işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Dicle bölgesinde kayıt dışı elektrik kullanımının yüzde 75 seviyesinde olduğu ve bu durumun düzeltilerek hizmet kalitesininin artırılmasına çalışıldığı belirtildi.

12 BİN 300 ABONE HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karagüzel, bölgede kayıt dışı elektrik kullanımını engellemek için çeşitli projelerin geliştirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde hem kayıt dışı kullanımı hem de elektrik kesintilerini sona erdirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle, 'Örnek Köy' projesinin kayıt dışı ile mücadelede etkili olmasını bekliyoruz. Kayıt dışı ile mücadele çalışmaları önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecek. 2017'ye girdiğimiz ilk günden bu yana bölge genelinde gerçekleştirilen denetimler sırasında kayıt dışı elektrik kullanmaktan dolayı 12 bin 300 abone hakkında işlem yapıldı. 2016'nın 45 günlük aynı döneminde de yine kayıt dışı kullanmaktan dolayı 14 bin abone hakkında işlem yapılmıştı.''

VATANDAŞIN HAK VE HUKUKUNU KORUYORUZ

Her seçim dönemine girildiğinde elektrik şirketlerinin kaçakla mücadelesini başka yönlere çekmek isteyenlerin çıkabildiğine de işaret eden Karagüzel, ''Bu dönemde de yasalar, mevzuatlar kapsamında yürütülen, en önemlisi de vatandaşın hak ve hukukunu korumak için sürdürülen bu çalışmaların, sanki halkı mutsuz ediyormuş izlenimi yaratanlar çıkabilir. Doğrusu referandum sürecinde de bu tip iftiralar bekliyoruz. Ancak görmek isteyen herkes, halkın yapılan yeni yatırımlardan ve iyileştirmelerden ne kadar mutlu olduğunu görebilir. " değerlendirmesinde bulundu.

KAYIT DIŞI KULLANIM SIFIRLANIYOR

DEDAŞ'ın yürüttüğü "Örnek Köy" projesine dahil olan yerleşim alanlarında, sayaçlar direk üzerinde toplandığı için kayıt dışı kullanım sıfırlanıyor. Şebekesi yenilenen bu yerleşim alanlarında kayıt dışı kullanım olmadığı için elektrik kesintisi de tamamen ortadan kalkıyor.

Söz konusu projeye dahil olmak isteyen çok sayıda köy ve mahallenin bulunduğu belirtilirken, bu yerleşim birimleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor.