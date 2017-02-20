Türkiye’den Körfez’e rekor çıkarma

Türkiye, Körfez’e savunma çıkarması yaptı. 12 Türk şirketinin katıldığı IDEX 2017 Fuarı’nda Otokar, sektörün en büyük dış ortaklığına imza attı. BAE ile ortak bir firma kuarn Otokar, 700 adet zırhlı araç üretip satacak

Türk savunma sanayisi Körfez Bölgesi'ne çıkarma yaptı. 57 ülkeden bin 235 firmanın katıldığı fuara 12 Türk şirketi katıldı. Fuarda Türkiye tarihinin en büyük anlaşmasına da imza atıldı. Otokar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) önde gelen yatırım şirketi Tawazun, Al Jasoor (Cesur) adlı bir firma kurdu. BAE Silahlı Kuvvetleri'ne 661 milyon dolar değerinde 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araç satılacak.



YURTDIŞINDA ÜRETİM YAPACAK

Anlaşma, Abu Dabi'de gerçekleşen Ortadoğu'nun en büyük savunma fuarı IDEX 2017'de duyuruldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Otokar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, 30 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Körfez'e ihracat yapmakla kalmayacak, yerel ortağımızla kurduğumuz şirketle yurtdışında üretime başlayacağız. Ülkemizin savunma sanayisi kabiliyetlerinin geldiği nokta açısından bu gelişmeyi çok stratejik ve önemli buluyorum" dedi. Kurulacak firmada yüzde 49 Otokar, yüzde 51 BAE tarafının ortaklığı olacak. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Al Jasoor, BAE ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 700'lü adetlere ulaşması öngörülen, dünyanın en büyük 8x8 zırhlı araç alımlarından birine imza attı" dedi.



İSMİ HZ. MUHAMMED'İN ATINDAN GELİYOR

BAE Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde hizmet verecek Rabdan 8x8 taktik tekerlekli zırhlı aracın ismi Hz. Muhammed'in atının soyundan geldiğine inanılan, gücü, sürati ve yarış kazanmadaki kabiliyetleri ile bilinen safkan Arap atından geliyor. Sürücü ve komutan dahil toplam 11 personel taşıyabilen Rabdan'ın azami yüklü ağırlığı 30 ton.



Abu Dabi Emirliği'nin Veliaht Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Şeyh Mohammed bin Zayed El Nahyan'ın "Rabdan" isimli 8x8 aracın ilk prototipinin açılışını yaptığı törene, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Abu Dabi Büyükelçisi Can Dizdar, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç ve Tawazun CEO'su H.E.Saif Mohammed Al Hajeri katıldı.



ALTAY İÇİN EN İYİ RAKAMIMIZI VERDİK

Milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimi sürecine ilişkin Ali Koç, "Otokar'ın ana yükleniciliğinde tasarlanan ve geliştirilen Altay, iki yıldır zorlu testlere tabi tutuldu. Şubat sonuna kadar kabul testlerinin tamamlanması hedefleniyor. Seri üretim için görevlendirilmeye hazırız. Bugün düğmeye basılsa en iyi ihtimalle seri üretim 2018 sonunda olur" dedi. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Otokar'ın dünyada savunma sanayisi sektöründeki konumunu güçlendirdiğine dikkat çekerek, "BAE ile yapılan sözleşmenin ülkemiz savunma sanayisinin gelişimine hız kazandıracağına inanıyorum" dedi.