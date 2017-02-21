127 bin FETÖ’cü temizlendi

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kamuda görevden alınanların bilançosu ortaya çıktı. FETÖ’yle bağlantılı 97 bin kişi kamudan ihraç edildi, 30 bin kişi açığa alındı. Böylece devletle ilişiği kesilenlerin sayısı 127 bini buldu. 40 bin kişinin de PKK bağlantısı inceleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelede "milli seferberlik" çağrısı kamu kurumlarında karşılık buldu. Terör örgütü FETÖ, PKK ve uzantıları kamu kurumları ve belediyelerden bir bir temizleniyor. OHAL döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile ülkeye ihanet suçundan görevden alınan ve memuriyetten ihraç edilen örgüt elemanlarının yurtdışı bağlantıları da kesilecek.



FETÖ İLE İLGİLİ 146 BİN KİŞİYE İŞLEM

15 Temmuz sonrasında devletin kılcal damarlarına sızan kamudaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı ya da iltisaklı kişiler büyük ölçüde tasfiye edildi. 6 aylık bilanço tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Buna göre, FETÖ'yle bağlantılı 97 bin kişi kamudan ihraç edildi, 30 bin kişi açığa alındı. Böylece, ihraç edilenler ve açığa alınanlarların sayısı 127 bin oldu. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı da 40 bine ulaştı. Göreve iade edilenler de 19 bini buldu.



40 BİN KİŞİ PKK İNCELEMESİNDE

FETÖ dışında PKK ve uzantılarının devletten temizlenmesi süreci de devam ediyor. Terör örgütü PKK ile bağlantılı 40 bine yakın memur ve belediye çalışanı istihbarat teşkilatından gelen bilgiler doğrultusunda incelemeye alındı. Bunların yaklaşık 3 bini ihraç edildi. 141'i de açığa alındı. Soruşturması sürenlerle birlikte bu sayının 10 bini bulacağı belirtiliyor. PKK destekçilerine yönelik incelemelerde sosyal medya hesapları üzerinden yapılan teröre destek paylaşımları ve devlet imkânlarının örgüte aktarılması gibi veriler yer alıyor.



90 BİN DOSYA İNCELENDİ

FETÖ'nün mali ayağına ilişkin operasyonlar da sürüyor. FETÖ soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca 90 bine yakın dosya incelendi, örgüt bağlantılı durdurulan bankacılık işlemi de 900'e ulaştı. Maliye verilerine göre, örgüt üyelerine ait 225 milyon liralık para donduruldu, mal varlığı dondurulanların sayısı 3 bini buldu. Darbe girişimi sonrası yaklaşık 2 bin 350 gerçek ve tüzel kişiye ait 4 bin 350 kurum kapatıldı. FETÖ'ye ait kurum ve kuruluşların gayrimenkulleri KHK ile Hazine'ye geçerken, tapuda bunlar devlet adına tescil edildi. Para transferleri gibi usulsüz mal devirleri de durduruldu. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devredilen şirketlerin sayısı 800'ü geçerken, bunların aktif büyüklüğü de yaklaşık 38 milyar lira olarak belirlendi.



TEK BİR KRİPTO KALMAYACAK

Devlette tek bir kripto ismin kalmaması için üçüncü bir tarama daha yapılıyor. Kritik kurumlarda, hassas devlet bilgisine sahip personelden sorumlu kilit noktalarda 100'e yakın yönetici görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 15 Temmuz'dan sonra yaklaşık 146 bin kamu personeli hakkında inceleme yapıldı.



MİLİTAN YUVALARI TEMİZLENDİ

Terörle mücadele kapsamında militanların yuvası haline gelen HDP'li belediyelere kayyum atanırken, buralara bağlı gençlik merkezi, kamp, halk merkezi adı altındaki terör propagandası, militan devşirme amaçlı kullanılan sosyal kuruluşlar kamuya devrediliyor. Bu belediyelerde görev yapan örgüt elemanları da temizleniyor.