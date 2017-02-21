500 bin gence bin 502 TL’ye iş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, SABAH'a işsizleri yakından ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.

İşbaşı eğitim programıyla iş sahibi yapılacak 500 bin gence bin 502 TL maaş verileceğini söyleyen Bakan Müezzinoğlu, gençlerin istihdamına yönelik yapılan uygulamalarla ilgili olarak şöyle dedi: "500 bin gence işyerine adapte olma eğitimi vereceğiz. İşbaşı eğitim programında bin 502 TL'lik ücreti biz üstleniyoruz." İşsizlikle mücadele kapsamında başlatılan istihdam seferberliğine değinen Müezzinoğlu, "İŞKUR'un uyguladığı 'İşbaşı Eğitim Programı' geliştirilerek işverenlerin istihdam seferberliğine daha fazla katılmasına olanak sağlandı. Programın süresi 3 ay olacak. Bu sürede İŞKUR eğitim alan kişiye net asgari ücret düzeyinde ödeme yapacak. İş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini karşılayacak."

İŞVERENİN YÜKÜ ALINIYOR

Yılsonuna kadar 500 bin kişinin bu programdan faydalanması hedefleniyor. Programı başarıyla bitirenlerin işverenler tarafından istihdam edilmesi durumunda da 2017'nin sonuna kadar işverenlerin istihdam üzerindeki sigorta ve vergi yükleri (aylık 773 TL) İşsizlik Sigortası Fonu ve Maliye Bakanlığı tarafından üstlenilecek.



OCAKTA İŞSİZLİK AZALACAK

Müezzinoğlu, işsizlikle ilgili "Aralıkta işsizlik rakamları hafif yükselişle yüzde 12.2-12.3 olabilir. Ocak 2017'den itibaren işsizlik oranları, önce bir duracak. Sonra da başlattığımız istihdam seferberliği kapsamında yapılan yaygın çalışmayla gerileyecek. İnşallah 1,5 milyon istihdamı başaracağız" dedi.