Başbakan Yıldırım'dan flaş dolar açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, dolar kurunun düşüşüne ilişkin TBMM'deki AK Parti grup toplantısında konuştu

"DOLAR DÜŞERKEN AĞIZLARINI BIÇAK AÇMIYOR"

2016'da aldığımız kararlar yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Dövizde iniş devam ediyor. Yukarı çıkarken yaygara yapanlar aşağı doğru inerken sus pus, ağızlarını bıçak açmıyor.

"VERGİSİNİ VAKTİNDE ÖDEYENE İNDİRİM"

Gündem yoğun, teklifler var, güzzel teklifler var. Vatandaşın hayatına dokunan, hayatını kolaylaştıran teklifler görüşülecek, kanunlaşacak. Neler var neler? Vergisini vaktinde ödeyenlere yüzde 5 indirim var. Elektrik borçları, tarım kredi alacakları yeniden yapılandırılıyor. İşçimizin köylümüzün hayatı kolaylaşıyor. Esnaf ahilik sandığını bu hafta kanunlaştıracağız. Böyle küçük esnaf işsiz kaldığında bu fondan yararlanacak.

"İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATTIK"

2017 istihdamda seferberlik yılı olacak. Hükümet olarak destek adımlarımızı attık. Vergi kolaylığı, işletmelerin finansmana erişimi gibi kolaylıklar getirdik. İşletmelere verdiğimiz destekleri artırarak bir pakette topladık. İşveren sigorta primi desteğine, enerji desteğine kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik.

KOBİ'LERE KREDİ

Şimdi de KOBİ'lerimize nakit ihtiyacı olan kredi garanti fonu teminat vermek suretiyle kredi kullanırılacak.

MOBİLYA'DA KDV DÜŞTÜ

Mobilya'daki KDV oranını düşürdük. İlk andan itibaren alışverişte bereket oldu.