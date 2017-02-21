Dolar 1.5 ayın dibini gördü

Yabancı ilgisi ve Merkez’in tedbirleri doları 1.5 ayın en düşük seviyesine çekti. Dolar dün 6 Ocak’tan bu yanaki en düşük seviyeye geriledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin notunu indirmesini umursamayan ve ülkeye yatırım yapma iştahını sürdüren yabancıların girişlerinin hızlanması ile birlikte Merkez Bankası'nın aldığı tedbirler doları 1.5 ayın en düşük seviyesine çekti. Dolar dün bankalararası piyasada 3.6132 TL'ye kadar inerek 6 Ocak'tan bu yanaki en düşük seviyeye geriledi.



MERKEZ İPİ ÇEKTİ

Dolarda 11 Ocak'ta görülen 3.9415 TL'lik tarihi seviyenin ardından yaşanan düşüş yüzde 8.3'e ulaşırken, TL o tarihten bu yana gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en fazla değer kazanan oldu. Kurdaki düşüşte Merkez Bankası'nın cuma günü aldığı "Reeskont kredilerinde geri ödemeler TL olarak yapılabilir" kararı da etkili oldu. Ekonomistler kararla, 5 milyar dolar civarındaki döviz talebinin azalacağını belirtiyor. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, bu eğilimin kısa vadede devam edeceğini ve doların 3.55 seviyelerine kadar gerileyebileceğini söyledi. İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da, "Gevşeme 3.55 seviyesine kadar devam edebilir. Ondan sonra 3.40- 3.45'e gelebilir" dedi.



TL POZİTİF AYRIŞTI

Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan, özellikle son 1 ayda TL ile gelişen ülke para birimleri kıyaslandığında TL'nin dolar karşısında rakiplerine nazaran daha olumlu seyrettiğinin görüldüğünü vurguladı. Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı, Merkez Bankası'nın TL'yi destekleyici adımlar atmaya devam ettiğini belirtti.



