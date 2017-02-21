Dolar kaç tl oldu? (21.02.2017)

Dün 3.61 ile 1.5 ayın en düşük seviyelerine gerileyen dolar 3.63 seviyelerinden işlem görüyor

TCMB'nin kurun 11 Ocak'ta 3.9422 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından başlattığı hamleleri sürdürmesi ve küresel piyasalarda azalan dolar talebi ile kur dün 3.61'e kadar gerilemişti.

Kapalıçarşı'da 3.6290 liradan alınan dolar 3.6310 liradan satılıyor. 3.8420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3.8440 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.6240 lira, euronun satış fiyatı ise 3.8490 lira olmuştu.

Analistler, dolar/TL için 3,6570 seviyesinin direnç, 3,6100'ın destek olarak öne çıktığını belirtiyor.

FED TOPLANTISI BEKLENİYOR



Piyasalar yarın açıklanacak olan son Fed toplantısına ilişkin tutanaklar ile en az beş Fed yetkilisinin yapacağı konuşmaları takip edecek.

TÜRK LİRASI DOLARA KARŞI YÜZDE 9 DEĞER KAZANDI



Merkez Bankası'nın son dönemde attığı sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dolar/TL'nin 3,9417 ile tarihi zirveyi gördüğü 11 Ocak'tan bu yana TL'nin dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 9'a ulaştı.