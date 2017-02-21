Erken emeklilikte son durum ve gelişmeler 2017! - Emeklilikte yaşa takılanlar için beklenen müjde geldi mi?

Yeni yılda erken emeklilikte son durumu merak eden binlerce aday yeni çalışmalar bekliyor. 2017 Emeklilikte yaşa takılanlar ve erken emeklilikte son durumu merak edenlerin gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılacak açıklamaya çevrildi. Henüz net bir açıklama yokken ''erken emeklilik yasası çıktı mı?'' sorusu da sıkça aranıyor. Peki emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için müjdeli haber geldi mi? Son dakika emekli gelişmelerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

2017 yılının gelmesi ile beraber uzun yıllardır çalışarak emekli olmayı bekleyen binlerce kişi yeni çalışmalar beklemeye başladı. Erken emeklilikte son durumu son günlerde sıkça aratan vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından konuyla ilgili açıklama bekliyor. Ancak şuana kadar ortada net birşey yok. Peki erken emeklilikte son durum ne? 2017 emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeli haber geldi mi? İşte detaylar...



ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM 2017!

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti.SSK'lı da 8 Eylül 1999'a kadar emeklilik için iki şart vardı.

Birincisi, sigorta süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 gün prim sayısı. Sonra üçüncü bir prim şartı daha geldi.

8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde 44 ile 60 yaş arasında yaş bekleme süresi getirildi.

Memurlar ve Bağ-Kur'lular için de emeklilikte benzer şekilde yaş şartı konuldu.

Vatandaşlar ise en çok yeni yılla birlikte 2017'de erken emeklilik konusunda müjdeli bir haber bekliyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın sinyalini verdiği Başkanlık Sistemi için referandum sinyalide seçim öncesi vatandaşları önümüzdeki yıl için ümitlendirmeye yetti.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 5 FORMÜL

Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Ülkemizde çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. İşte erken emekliğin formülleri:

Bazı meslekler için erken emeklilik imkanı sunuluyor. 'Yıpranma', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı' denilen bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek erken emekliliğin yolunu açıyor. Yani 12 ay çalışmış kişi 15 ay çalışmış sayılıp, işe girişi 3 ay geri çekiliyor.

Erkeklerde erken emekliliğin yolu askerlik borçlanmasındangeçiyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor. Yaşı erkene çekmek için askerliği işe girmeden önce yapmış olmak gerekiyor. İşe girilen tarih borçlanma süresini belirliyor.

SAĞLIK HİZMETLERİ KONUSUNDA SORUN ÇÖZÜLDÜ

Bakan Müezzinoğlu, emeklilik primini doldurmuş ama 1-2 yıl veya 6 ay süre bekleyen durumunda olanların bu süre zarfında sağlık hizmetinden yararlanamadıklarını söyledi. Bu kişilerin sağlık primi ödemek zorunda kaldıklarını belirten Müezzinoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: "Bu sağlık primi onları zora sokuyor. Bu hafta onlara vereceğimiz müjde var. Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Sağlık Sigortası'nda yapacağımız değişiklik ile aylık 53 liralık hiç gelir testine gitmeden bir GSS ödediğinde ailecek sağlık hizmeti alabilecek. Sadece devlet hastaneleri değil özel ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek. Daha önce 3 grup ödeme gerekiyordu. Bir grup 2 asgari ücretin üzerinde geliri varsa 427 TL idi. Onun altında 213 lira en alttaki 71 TL"