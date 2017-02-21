FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında Rahmi ve Ali Koç da müdahil oldu

Aralarında iş adamı, siyasetçi, gazetecilerin de bulunduğu binlerci kişinin FETÖ tarafından dinlenmesiyle ilgili açılan davada ilk kez halka açık duruşma yapıldı. Rahmi Koç'un da aralarında bulunduğu onlarca kişinin müdahilik talebi kabul edildi. Dava 7 ayrı dinleme davasıyla birleştirildi.

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de arasında bulunduğu 45'i tutuklu 185 kişinin yargılandığı davanın kapalı yapılması ara kararının kaldırılmasından sonra "herkese açık ilk duruşması"na başlandı.

RAHMİ VE ALİ KOÇ DA MÜDAHİL OLDU

Mahkeme, son celsede suçtan zarar görme durumlarını dikkate alarak, müştekiler Adem Yalçın, Ayhan Gülbasar, Azmi Karamahmutoğlu, Ayşe Yüzbaş, Bahadır Özgen, Bülent Hasan Tanla, Erkan Çanak, Fahri Tuncer Haznedaroğlu, Fevzi Mete Çubukçu, Gürbüz Karakuş, Halil İbrahim Mutad, Halil Vural Uzun, Halit Edip Başer, Hasan Özdemir, Hüseyin Karakaş, Kazım Çalışkan, Mehmet Beydoğan, Mevlüt Demir, Murat Karakaya, Mustafa Rahmi Koç, Ali Koç, Neslihan Eryılmaz, Ömer Keleş, Sedat Demir, Sedat Ergin, Süleyman Erciyastepe, Tamer Fazıl Yıldız, Tuncer Kömürcü, Ufuk Esin, Yusuf Ziya Yergök, İhsan Şener, Mehmet Akif Beki, Ali Kolat, Nurettin Şimşek, Ayşegül Genç, Müşerref Yiğit ve Şammaz Demirtaş'ın davaya müdahil olarak kabul edilmelerine karar vermişti.

BİRLEŞTİRME TALEBİNE ONAY

Mahkeme, "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanları Akyürek ve Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu 45'i tutuklu 185 sanık hakkında hazırlanan 7 ayrı iddianamenin birleştirilmesine karar vermişti. Ankara 2, 4, 8 ve 12. Ağır Ceza ile 9. Asliye Ceza mahkemelerinde davaların birleştirilmesi talebine onay veren mahkeme, sanıklardan eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcıları Recep Güven, Ayhan Falakalı ve Coşkun Çakar'ın da aralarında yer aldığı firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamını kararlaştırmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu çoğunluğu polis olan sanıklar, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, bazı Cumhurbaşkanlığı danışmanları ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin yakınları, hakim, gazeteci, iş adamı, siyasetçi, emniyet müdürü ve insansız hava aracı projesinde yer alanların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi usulsüz biçimde dinlemeye almakla suçlanıyor.

Sanıklar, "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "iftira" gibi suçlardan yargılanıyor.

Hem Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine hem de başka bazı mahkemelere, yine usulsüz dinleme suçlamalarıyla açılan 7 davanın da bu davayla birleşmesinin ardından sanık sayısı 185'e yükselmişti.