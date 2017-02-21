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'da devri!

  • Giriş Tarihi: 21.2.2017 10:34 Güncelleme Tarihi: 21.2.2017 10:47
İstanbul'da lüks taksi devri!
İstanbul'da lüks taksi devri!

ÖTV indirimi sonrasında hizmeti birçok ilde başlarken sıra 'a geldi. Ancak lüks de indi-bindi ücreti normalinden farklı olarak yüzde 15 zamla 9.95 lira olacak.

Geçtiğimiz günlerde 'da indi-bindi tarifesiyle birlikte yeniden gündeme gelen ler, lüks çeşitleriyle de konuşulacak. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, lerin İstanbul'da da yakın zamanda görülebileceğini söylerken, "Hükümetimizin taksici esnafına göstermiş olduğu ÖTV muafiyeti desteğine duyarsız kalmadık" dedi.

YÜZDE 15 ZAM

Uğur, taksilerde konforun ve kalitenin artmasını istediklerini ifade ederken, "ÖTV muafiyeti İBB tarafından da desteklenince lüks taksilerde taksimetre ücretlerinin yüzde 15 zamlı uygulanmasına karar verildi.

Karara göre D segmenti taksi kullananlar bu imkândan yararlanabilecek. Elektrikli otomobiller için de lüks taksi şartları geçerli olacak. Lüks taksilerde taksimetre açılış ücreti 3.95, kilometre 2.40, indi-bindi 9.95 olacak. Araç değiştirme yaşı lüks taksilerde 8 yıl olacak.

RENGİ TURKUAZ OLACAK

Lüks taksiler normal taksilerde ayırt edilebilmesi için turkuaz renkte olacak" şeklinde bilgi verdi.

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