Ucuz ev kapış kapış

Vatandaşın ucuz ve lüks konut sahibi olması için başlatılan tarihi kampanya kapsamında konutlar kapışıldı. 19 günde 2 bin konut satıldı. Ciro 2.1 milyarı buldu. Yüzde 20’lik limit 30’a yükseltildi

Vatandaşın ucuz ve lüks konuta sahip olması için Emlak Konut GYO önderliğinde başlatılan konut seferberliği 19'uncu gününde rekor kırdı. Ülkenin geleceğine güvenen vatandaş kampanyaya adeta hücum ederek, ilk kampanyanın satış rakamlarının çok üzerine çıktı. 1 Şubat itibarıyla başlatılan kampanyada 2 bin 40 konut satıldı. Söz konusu satışlardan elde edilen ciro ise 2 milyar 180 milyon lirayı buldu. Kampanyanın geçen hafta açıklanan 12 günlük bilançosu 1.1 milyar lira ciro ve 1.250 konut satışıydı. Buna göre geçen bir haftada Emlak Konut GYO projelerinde 790 konut daha satılmış oldu.



LİMİTLER % 30'A ÇIKTI

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, hem ciro hem de adet olarak 15 Temmuz'dan sonra başlatılan kampanyayı geçtiklerini belirterek, "Geçen yıla göre kıyaslarsak ilk 4 aylık ciromuzu geçtik. Bu rakamları şubat ayında konuşmak çok güzel" dedi. Emlak Konut, geçen yıl ocakta 332 adet, şubatta 424 adet, martta 444 adet ve nisanda 451 adet konut ile 4 ayda toplamda bin 651 konut satışı gerçekleştirmişti. Emlak Konut'un "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında 19 günde ulaştığı satış rakamları, geçen yılın ilk 4 ayındaki rakamları geride bıraktı. 30 projede başlangıçta yüzde 20 olan limitleri 30'a çıkardıklarını kaydeden Kurum, "Tüketiciden öyle yoğun talep geliyor ki, limitler çok kısa sürede aşıldı. Biz de yüzde 30'a çıkarmak durumunda kaldık" dedi. Kurum, Tahincioğlu'nun Küçükyalı projesiyle Dap Yapı'nın Validebağ Konukları'nda yüzde 30'luk limitin de aşıldığını fakat firmaların fedakârlık yaparak satışa devam edeceklerini belirtti.



HEDEF AŞILACAK

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ekonominin çarklarının dönmesi için ağustos ayında başlatılan ilk kampanya atağında da Emlak Konut GYO, 7 aylık satışını 1 ayda gerçekleştirmişti. Hain darbe girişiminin hemen ardından konut satışlarını canlandırmak için başlatılan ilk kampanyada bir ayda toplam 2 bin 547 adet bağımsız bölüm satışından 1 milyar 960 milyon liralık satış değerine ulaşılmıştı. İkinci kampanyanın 19'uncu gününde cironun 2 milyarı aşmasıyla, 2.5 milyar lira hedefinin de geçileceği tahmin ediliyor.



PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 15 İNDİRİM

Kampanya kapsamında yüzde 5 peşinat karşılığında 60 ayda sıfır, 120 ayda yüzde 0.45, 240 ayda yüzde 0.79 faiz oranı ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. 31 Mart'a kadar geçerli olacak kampanyaya 10 banka destek veriyor. Tamamı peşin ödemelerde de en yüksek yüzde 15 indirim uygulanacak. Daire bedelinin yüzde 40'ının peşin ödenmesi halinde yüzde 5, yüzde 70'inin ödenmesi durumunda ise yüzde 10 indirim uygulanacak.