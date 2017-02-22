Büyümenin ivmesini hızlandıracağız

Yatırımlara ara vermediklerini belirten Başbakan Yıldırım, “Küresel krize rağmen son 5 yılda yakalanan büyüme eğilimini artıracağız” dedi

Hükümetin 2017 yılında da yatırım ve reformları sürdüreceğini belirten Başbakan Binali Yıldırım, küresel krize rağmen son beş yılda yakalanan büyüme eğilimini artıracaklarını söyledi. AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, "2016'da uluslararası yatırımların yüzde 56'sını 15 Temmuz darbesinden sonra aldık. Bu da AK Parti yönetimine artan güveni gösteriyor" dedi.



İŞSİZLİKTEKİ ARTIŞ GEÇİCİ

Küresel kriz döneminde dahi 7 milyon vatandaşa iş ve aş sağlandığına dikkati çeken Yıldırım, "Son dönemde işsizlikte istemediğimiz, ufak tefek olumsuzluklar yaşandı. Ama bunlar geçici. Bunların hepsini aşıyoruz. 2016 yılının sonunda almaya başladığımız kararlar yavaş yavaş etkilerini göstermeye başladı" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, döviz kurlarındaki inişin devam ettiğini dile getirerek, "Yukarı çıkarken yaygara yapanlar, aşağı doğru inerken sus pus, ağızlarını bıçak açmıyor" dedi.



2017 İSTİHDAM YILI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte işadamlarıyla bir toplantı yaptıklarını ve istihdam seferberliğini başlattıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: "2017 istihdamda seferberlik yılı olacak, hükümet olarak biz de destek adımlarımızı attık. Vatandaşlarımız için beyaz eşya ve mobilyada vergi indirimlerine gittik. Piyasalarda bir canlanma oldu." Türkiye'nin karşısına çıkacak yol kazaları konusunda hesabı-kitabı iyi yaptıklarına işaret eden Yıldırım, "İşimizi kış tutuyoruz yaz çıkarsa bahtımıza" dedi.



YATIRIMLAR DURMADI

Türkiye'de 15 Temmuz gecesi memleketin bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldığının altını çizen Yıldırım, buna rağmen dünyanın en büyük havalimanı inşaatının, ulaşım, teknoloji, sağlık, turizm yatırımlarının, inşaatına başlanan bütün büyük projelerin devam ettiğini bildirdi. Başbakan Yıldırım, yatırımlara zerre kadar ara verilmediğini, dünyaya ilham verecek projelerle ülkenin potansiyelini en doğru şekilde kullandıklarını söyledi.