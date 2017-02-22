Dolar son 1.5 ayın dibinde!

Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu korumasının etkisiyle TL'de değer kazanma eğilimi devam ediyor. Piyasada 1,5 ay sonra ilk kez 3,60'in altını gördü, euro da 3,78'in altına indi

Dolar endeksi dün altı günün zirvesi olan 101,6'ya kadar yükseldikten sonra yönünü aşağı çevirerek hafif bir düşüşle 101'in üzerinde bulunuyor.

Analistler, TCMB'nin TL'yi sıkılaştırıcı, döviz likiditesini artırıcı adımlarının 11 Ocak'tan bu yana devam ettiğini, buna küresel piyasalarda artan risk iştahının da eklenmesiyle TL'nin diğer para birimleri karşısında değer kazandığını ifade etti.

DOLAR DAHA DA DÜŞEBİLİR

Şubat ayı başından bu yana bakıldığında emsalleri arasında en iyi performansı gösteren para biriminin Türk lirası olduğuna dikkati çeken analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,60'ın altında kalması durumunda sırasıyla 3,5720, 3,5500 ve 3,4000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

FED KURU BELİRLEYECEK

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) 31 Ocak-1 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarının açıklanacağını belirtiyor. Tutanaklarda, Fed'in bu yılın ilk yarısında faiz artıracağına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olabilecek detayların, döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini dile getiren analistler, hafta sonuna kadar da veri odaklı bir seyir izlenebileceğini söyledi.