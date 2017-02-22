Enerji Bakanı Berat Albayrak EPDK'nın kuruluşunun 15. yılı toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Albayrak'ın konuşmasından satır başları;



- Artık ne kadar çalışırsak çalışalım bu toplum ve millet için az.



- Artık yeni Türkiye'deyiz. Herkes 15 Temmuz ruhunda.



- Son yıllarda öbnemli küresel krizlere rağmen Türkiye enerji sektöründe büyümeye devam etti. Hedefimiz Türkiye'nin 10 yıl içinde aynı tarımda olduğu gibi kendi kendine yeter hale gelmesidir. Birileri konuşacak biz çalışacağız. Her konuşana konuşacak olursak iş yapamayız.



- Zannediyorum referandumdan sonra Türk siyasetinde de dönüşüm olacak.



- Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sağolun var olun, 15. yılımız yeniden kutlu olsun.

Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar