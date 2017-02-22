İhracatçıya yeşil pasaport müjdesi

İhracatçıya yeşil pasaport kararının Bakanlar Kurulu'nda önceki gün imzadan çıktığını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Yakında dağıtılmaya başlanır" dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak ve beraberindeki heyeti kabulünde konuşan Tüfenkci, istikrar ve güvenin en fazla iş adamları için gerekli olduğunu vurgulayarak, "Parlamenter sistemin darbeler ürettiğini de yaşayarak gördük" değerlendirmesinde bulundu.



BÜROKRASI ENGELİ

Tüfenkci, mevcut sistemin vesayet odaklarına açık olduğunu belirterek, sistemin her zaman kriz yaratabileceğini vurguladı. Tüfenkci ayrıca mevcut sistemin bürokratik zorluklarına dikkat çekti.