Kırsalda işsiz genç kalmayacak

Kırsal bölgelerdeki gençleri girişimcilik konusunda bilgilendirecek olan hükümet, kendi projesini geliştirenlere AB fonundan 400 bin euro destek sağlayacak. Proejyi yerel yönetimler de destekleyecek

Hükümet istihdam seferberliği kapsamında 2 milyon kişiye iş sözü verirken, kırsal bölgelerdeki gençler de girişimcilik konusunda bilgilendirilecek. İşsiz gençlere yönlendirilecek projeler için AB fonlarından 400 bin euro destek sağlanacak. Proje kapsamında 15-29 yaş grubu gençlere girişimcilik becerilerini artırmaları için eğitim verilecek. Gençler için profil çıkarma, danışmanlık, staj, eşleştirme gibi hizmetler sağlanacak. Okul sonrası işe geçişin kolaylaştırılması için de çalışılacak proje kapsamında istihdam alanında faaliyet gösteren kurumlar, üniversiteler, meslek okulları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerle işbirliği yapılacak. Kırsal kesimlerdeki gençlerin de yatırım sektörlerine yönelmesi sağlanacak.



FIRSAT KAPISI AÇILIYOR

İstihdam seferberliği kapsamında gençliğe yönelik politikalara yön veren aktörler Ankara'da buluştu. Türkiye İş Kurumu'nun ev sahipliğinde, Avrupalı uzmanların da katıldığı "Ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlere yönelik uyum politikaları" konulu çalıştayda gençlere yönelik fırsatlar masaya yatırıldı. İŞKUR Genel Müdür Vekili Ali Özkan, eğitim ve istihdamda yer almayan gençlerin oranının 2005'ten bu yana yüzde 43.6'dan 24 seviyesine indiğini söyledi.



11 MİLYAR LİRASI FON'DAN

İstihdam seferberliği kapsamında hükümetin verdiği destekle asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 773 lira azalarak bin 404 liraya geriliyor. Paketin maliyeti 12.3 milyar lira olarak öngörülürken, bunun yaklaşık 11 milyar lirası İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.



GENÇLERİ İŞE YÖNL ENDİR EN PROJELERE DESTEK

İŞKUR, işsiz gençleri işe yönlendirecek, üniversite ve sanayi arasında işbirliği bağlarını geliştirecek kurumlara hibe destekleri verecek. Sektörel yatırım alanlarında genç istihdamın desteklenmesine yönelik hibe programları kapsamında, girişimcilik becerilerinin artırılması öngörülüyor. Sendikalar, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek okullarının özellikle, 15-29 yaş arasındaki gençlere yönelik projelerine destek verilecek.



4 MİLYON KAPI ÇALINDI YÜZDE 75'İ İŞE YERLEŞTİ

İŞKUR, aktif ve pasif işgücü programlarıyla kırsaldaki gençler de dahil 4 milyon kişinin kapısını çaldı. Bu programlara katılanların yüzde 75'i iş sahibi olurken, devletten sosyal yardım alan ailelerde çalışabilecek yaşta olanların listesi çıkarıldı. İŞKUR bu listede yer alanlara eğitim vererek iş teklifi yapıyor. Kurum ayrıca hedef kitlesine girenlerin de kayıtlarını güncelliyor.



YEREL AKTÖRLER DE DEVREYE GİRECEK

İş gücü piyasasında arz-talebin birleştirilmesi için yerel aktörler de devreye girecek. Kırsalda da tarım ve hayvancılık başta olmak üzere iş kurmak isteyen gençlere danışmanlık hizmeti verilecek. İş aramada özel takip sistemi kuruluyor. Böylece uzun süreli işsizliğin de önüne geçilecek. Sosyal yardım alan 18-45 yaş arası kişiler meslek kurslarına alınarak uygun işlere yerleştirilecek.