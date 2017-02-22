Rahmi Koç, FETÖ davasına müdahil

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi eski emniyet mensuplarının iş, siyaset ve sanat dünyasından birçok kişiyi usulsüz dinledikleri gerekçesiyle yargılandığı davaya Koç Holding'in Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ile Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç da dahil oldu. Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de arasında bulunduğu 45'i tutuklu 185 kişinin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.



RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Yasa dışı dinlemede FETÖ'cülerin işlediği suçtan zarar görme durumlarını dikkate alan mahkeme heyeti, başta ünlü iş adamı Rahmi Koç ve Ali Koç olmak üzere pek çok kişinin davaya müdahil olmasına karar verdi. Aralarında Azmi Karamahmutoğlu, Bahadır Özgen, Bülent Hasan Tanla, Fahri Tuncer Haznedaroğlu, Fevzi Mete Çubukçu, Gürbüz Karakuş, Hasan Özdemir, Kazım Çalışkan, Sedat Ergin, Mehmet Akif Beki, Ali Kolat, Nurettin Şimşek, Ayşegül Genç, Müşerref Yiğit ve Şammaz Demirtaş'ın da yer aldığı çok sayıda kişi davaya müdahil oldu. Sanıklar, "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "iftira" gibi suçlardan yargılanıyor.



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