THY, yeni take-off’a hazır

“Şimdi hücum zamanı” mesajını veren THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2016’daki türbülanstan sonra yere güvenli iniş yaptıklarını belirterek “Take-off’a hazırız” dedi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, 2016'da yaşadıkları türbülanstan sonra artık yere güvenli iniş yaptıklarını belirterek "Yeniden pist başındayız ve take-off'a (havalanma) hazırız" dedi.



MUHAMMED ALİ YUMRUĞU

2016'da FETÖ'nün hain darbe girişiminden terör saldırılarına ve Ortadoğu'daki gelişmelere kadar birçok meseleyle mücadele edildiğini hatırlatan Aycı, yaşanan gelişmeleri özetlerken 'Muhammed Ali yumruğu yedik' benzetmesi yaparak şöyle konuştu: "Bu kadar yumruk alıp, 15. raundu da ayakta geçiren ülke yoktur." "Savunmayı yaptık, şimdi hücum zamanı" mesajı veren Aycı, "Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yeniden mevsim normallerine dönerse 2015 yılındaki 9 sıfırlı, tarihi bilançoya çok alışırsınız" ifadesini kullandı.



250 MİLYONLUK TASARRUF

Geçen yılki gelişmelerin ardından son çeyrekte 250 milyon dolarlık tasarruf sözünü verdiklerini hatırlatan Aycı, şöyle konuştu: "Bu sözü fazlasıyla tuttuk. Yüzde 12'lik bir kapasite artışı sağladık. Transit yolcuda 21 milyona yaklaştık. Toplam 63 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Türkiye varışlı yolcu geri döndüğünde agresif kâr dönemini yeniden yaşayacağız. Biz bu döneme tepeden tırnağa hazırız. Defanstan çıkıp hücum oynayacağız." Aycı'nın verdiği bilgiye göre THY, akaryakıt, handling, reklam ve ikramda tasarruf yaptı. Yatırımın kesilmediği en önemli alan ise teknoloji oldu.



BİLANÇO 10 MART'TA

Aycı, Vergi Dairesi'ne sundukları bilançolarının ardından '6.3 milyar TL zarar ettiler bu nedenle fona devredildiler' şeklinde söylentilerin çıktığına işaret ederek "Son çeyrekte etkin gider ve varlık yönetimi yaptık. Bu dönemi dinamik bir frekans ve hat yönetimiyle geçirdik. Vergi Usul Kanunu (VUK) ile yaptığınız amortisman ve kur farkı hesabıyla UFRS farklıdır. 10 Mart'ta bilançomuzu açıklayarak merakları gidereceğiz. Çok büyük bir geri çevirmeyi başardık. Örneğin kargoda yaptığımız planlamanın üzerinde yılı tamamladık. 1 milyar doları aştık" değerlendirmesini yaptı.



1000 KİŞİYİ İŞE ALACAĞIZ

THY'nin geçtiği türbülans sırasında personelin de büyük desteğini gördüklerinin altını çizen Aycı, "Çalışanlarımız 'sıfır zamma' razı oldu" dedi. Aycı, yüzde 1.5 + yüzde 1.5 zam verdiklerini sene sonunda hedefe ulaşılması halinde ise geriye dönük haklarını karşılayacaklarını da ifade etti. Şirket yıl sonunda 1.000 yeni personel alımı da yapacak. Bir Amerikan havacılık dergisinde THY'nin çok zorlu geçen 2016'da zor bir akrobasi gerçekleştirdiğine dair bir analize yer verildiğine de dikkat çeken Aycı, Cirque du Soleil'e (Güneşin Sirki) atfen Le Soleil du Turc (Türk'ün Güneşi) başlığını attığını da belirtti.



NİSANDA PARKTA UÇAK KALMAYACAK

Geçen yıl aldıkları önemli tasarruf kalemlerinden birinin bazı uçakları parka çekmek olduğunu da belirten Aycı, ilk olarak 24 uçağı yere indirdiklerini bu sayının 30'a kadar çıktığını ardından 21'e düştüğünün bilgisini de verdi. Nisan ayıyla birlikte park eden uçak kalmayacağının altını çizen Aycı, "Bu dönemi de koltuk ve kabin içi eğlence sistemlerinin yenilenmesi için kullandık. Filomuzda şu anda 235 dar gövdeli, 88 geniş gövdeli ve 12 kargo uçağımız var. 335 uçağımızla havada olacağız. 2017 yılında filomuza 3 dar gövdeli uçak katılacak" dedi.



2017 İÇİN TEMKİNLİ, İYİMSER

Bu yıla ilişkin beklentilerini anlatan Aycı "Yine tedbirli iyimserim" dedi. ker Aycı, maliyetleri ve nakdi iyi yönetip petrol ve kur hedgingi uygulamaya devam edeceklerinin sinyalini verdi.



* take-off=havalanma