Ziraat Bankası'ndan dev projelere 7 milyar dolar yatırım!

Ziraat Bankası, Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü dahil ulaşım ve altyapı sektörlerine en az 7 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor

"EN 7 MİLYAR DOLAR"

Geçen yıl, altyapı ve ulaşım projelerinde dikkat çeken bir yıl olduğunu dile getiren Ziraat Bankası Proje Finansmanı Grup Başkanı Ayçe Şule Gürleyik, "2017 yılında da Kuzey Marmara Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü de dahil aynı sektörde en az 7 milyar dolar tutarında yatırımın hayata geçirilmesi için çalışıyor olacağız" açıklamalarında bulundu.

"PROJELERE HARCANDI"

Proje kredilerinde 3-4 yıl, hatta çok daha uzun vadelerle finansman süreçlerini kapsadığının altını çizen Gürleyik, "Bankalar bu süreçte pek çok öngörülemeyen değişkene göre yatırımcı ile birlikte yeniden planlama yapar, pozisyon alır. Bugün için Ziraat Bankası'nın 12 milyar dolar kredi kullandırım taahhüdü bunuyor. Bu taahhüdün henüz sadece 6 milyar dolarının biraz üzerinde bir kısmı yatırımların ilerleme durumuna göre projelere harcanmış durumda" dedi.

ANLAŞILAN BİR FİNANSMAN TÜRÜ

Gürleyik, proje finansmanının kur riski gibi endişelere karşı önlemler öngörmesi, yatırımcı ve kredi veren arasında uzun vadeli ilişkiler kurması ve borçlanma konusunda yatırımcıyı disipline etmesi nedeniyle volatil ekonomik koşullarda değeri daha çok anlaşılan bir finansman türü olduğunu söyledi.