Benzine indirim geliyor

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor.

Dolarda görülen düşüş benzin fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 11 kuruş indirim beklendiğini duyurdu.

İndirim sonrasında 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da 5,24 liraya, Ankara'da 5,27 liraya, İzmir'de 5,25 liraya gerileyecek.

Benzine en son 10 Şubat'ta 6 kuruş indirim yapılmıştı.

Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.