'Şahdeniz gazı 2018'de Türkiye'ye 2020'de Avrupa'ya ulaşacak'

Avrupa Komisyonu Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sefcovic, Azerbaycan doğalgazının 2018'de Türkiye'ye, 2020'de ise Avrupa'ya ulaşmasını arzu ettiklerini ve bunu başaracaklarını bildirdi.

Bakü'de gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 3. Bakanlar Toplantısı'nın ardından, yetkililer bir basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, toplantıda yaptığı konuşmada, ekonomik krizlerin yaşandığı bir ortamda Güney Gaz Koridoru gibi bir projenin gerçekleştirilmesi için büyük çabaların gerektiğini belirtti.

Tüm ilgili ülkelerin çabalarını birleştirmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, Güney Gaz Koridoru'nu genişletmeyi düşündüklerini, Iyon-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı'nın ortağı ülkelerinin de bu nedenle bugün Bakü'de bulunduğunu aktardı.

Projenin gerçekleştirilmesi için önem arzeden konuların birinin finans konusu olduğunu belirten Aliyev, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası gibi kurumların projeye finansal destek sağlayacağını kaydetti.

"BÜTÜN ÜLKELERE BÜYÜK FAYDA GETİRECEK"

Avrupa Komisyonu Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ise Güney Gaz Koridoru'nun güzergahındaki bütün ülkelere büyük fayda getireceğini vurguladı.

Projenin bir ayağı olan Trans Adriyatik Boru Hattı'nda (TAP) bazı gecikmelerin yaşandığını, bunun da hoşnutsuzluk oluşturduğunu anlatan Sefcovic, "Bu hoşnutsuzluğu İtalya hükümetine ilettik. Güney Gaz Koridoru tüm katılımcılar ve özellikle İtalya için de önemli bir proje. Çünkü doğalgaz Avrupa'da ilk olarak İtalya'ya ulaşacak. Doğalgazın 2018'de Türkiye'ye, 2020'de ise Avrupa'ya ulaşmasını arzu ediyoruz ve bunu başaracağız." diye konuştu.

Toplantıda, Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak temsil etti.