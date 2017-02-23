SON DAKİKA: Dolar ve Euro'da sert düşüş sürüyor!

Dolar ve Euro fiyatlarında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Dolar bugün itibarıyla 5 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının ardından düşüşünü devam ettiren dolar/TL, bugün 3,5655'i gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,19 azalışla 3,7777, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,4637 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar ve Euro'da sert düşüş hızla devam ediyor. Dolar fiyatları bugün itibarıyla 3,55'e kadar geriledi. Euro fiyatları da dolar ile paralel olarak gerilemeye devam ediyor. Euro bugün yüzde 0,19 azalışla 3,77'ye kadar düştü. İşte Dolar ve euro fiyatları ile ilgili tüm detaylar!

Fed'in toplantı tutanaklarını açıklamasının ardından güne satış ağırlıklı başlayan dolar/TL, 5 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,5655 gördü ve saat 17.00 itibarıyla yüzde 0,40 değer kaybıyla 3,5678 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,19 azalışla 3,7777, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,4637 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Fed Başkanı Janet Yellen'ın geçen hafta kongrede yaptığı sunumdan sonra yükselen faiz artırım beklentilerinin, dünkü tutanakların ardından azaldığını belirtiyor.

Öğleden sonra ABD'de açıklanan verilere göre haftalık işsizlik başvuruları 244 bin ile beklentilerin üzerine çıkarken, Chicago Fed ulusal aktivite eksi 0,05 ile endeksi beklentilerin altında kaldı.

Analistler, yarın ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve konut verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,60'ın altında kaldığı sürece sırasıyla, 3,5500 ve 3,4000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.