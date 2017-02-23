Türk Telekom, Türkiye’yi 17 ülkeyle deniz altı fiber hatlarıyla birbirine bağlayan bir sistemin parçası yaptı. CEO Doany, “Türkiye dijital üs oluyor” dedi

Türk Telekom, Türkiye'yi Singapur'dan Pakistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mısır'a, İtalya'dan Fransa'ya kadar toplam 17 ülkeyi deniz altı fiber hatlarıyla birbirine bağlayan bir sistemin parçası haline getirdi. 17 ülkeyi denizaltı fiber kablo sistemi ile birbirine bağlayan SEA-ME-WE 5'in lansmanı dün İstanbul'da gerçekleşti. Türk Telekom International'ın tek Türk şirketi olarak yer aldığı denizaltı kablo sistemi kutlama etkinliğine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Hem devlet hem de özel sektör olarak yeni yatırımlarımız ve işbirliklerimizle Türkiye'yi bir telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz. Türk Telekom, Türkiye'nin kıtalararası bir telekomünikasyon köprüsü olma konumunu güçlendirme stratejisi doğrultusunda çok önemli bir adım daha attı" dedi. Arslan, şunları söyledi: "Hızla artan veri ihtiyacımıza 24Tbps başlangıç kapasitesi ile en yüksek seviyeden karşılayabilecek altyapı inşa edilmiş oldu. Bu proje kapsamında kurulan Marmaris istasyonuyla Türkiye, önemli bir ağın tamamlayıcısı ve bu ağla entegre bir ülke oldu. İhtiyacı en yüksek seviyede karşılayabilecek bir altyapı inşa ettik. Bu sistemle elde edilen 1.5 terabitlik ek kapasite ile ülkemizin yurtdışı kapasitesi yüzde 25'lik bir artışla, 7.5 Tb'e yükseldi."

EN AZ 4 NOKTADAN TRAFİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan da bu sistemin, Bulgaristan karasal geçişinin devreye girmesiyle ve SEA-ME-WE 5 kablosu üzerindeki kapasitelerin kullanılmasıyla tüm yurtdışı çıkış trafiğinin artık sadece birkaç noktadan değil, en az 4 noktadan olacağını bildirdi.



EN KAPSAMLI DENİZ ALTI FİBER SİSTEMİ KURULDU

Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany de etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye'yi bölgede 'dijital üs' haline getirme hedefiyle yatırımlarını sürdürdüklerini söyleyerek, iştirak şirketlerinden Türk Telekom International ile SEA-ME-WE 5'de yer alan tek Türk şirketi olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Avrupa ve Asya kıtalarını bir araya getirerek Batı Avrupa, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya'yı birbirine bağlayan proje, dünyada bu alanda gerçekleştirilmiş en kapsamlı deniz altı fiber sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.