Varlık Fonu müteahhitlerin teminat sorununu çözecek

Yurtdışı müteahhitlik sektöründe dünyanın ilk 250 firması arasına giren 45 Türk şirketine ödül veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaatçıların teminat sorunu için Varlık Fonu’nun devreye girebileceğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında yer alan Türk firmalarını ödüllendirdi. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından dün Ankara'da düzenlenen Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni'ne katılan Erdoğan, şu mesajları verdi:

340 MİLYAR DOLARLIK PROJELER: 2010'da 33, 2015'te 42 firmaya ödül vermiştik. Bugün rakam 45'e çıktı. Biz müteahhitlerimizin yurtdışında proje üstlenmelerini sadece bir ekonomik faaliyet olarak görmüyoruz. İnşaatla birlikte medeniyetler arasında köprü oluşturuyorsunuz. Şantiyesinin önünde bayrağımızı dalgalandıran her firmamız ülkemizin birer temsilcisidir.

POTANSİYELİMİZİN ALTINDA: Müteahhitlik firmalarımız özellikle yakın coğrafyamızda önemli işlere imza atıyorlar. Buna rağmen potansiyelimizin çok altında bulunduğumuzu belirtmek istiyorum. Örneğin Ortadoğu'da Koreli firmalar yüzde 21, Çinliler yüzde 17 oranında pay alırken, bizim firmalarımız yüzde 8'in dahi altında kalıyor. Afrika'da Çinliler yüzde 55, İtalyanlar yüzde 10 paya sahipken, bizim payımız yüzde 5'i bile bulmuyor. Halbuki buralar bizim çok güçlü tarihi bağlarımızın bulunduğu yerler.

SIKINTILARI BİLİYORUM: Kriz bölgelerinde faaliyet gösteren işadamlarımız gelişmelerden olumsuz etkileniyor. Yaşanan sıkıntıların hepsini biliyorum. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde veya Türkiye'ye gelen devlet başkanlarına konuları iletiyorum.

VARLIK FONU DESTEK VERECEK: Mesela, büyük ihalelerdeki teminat sorununun çözümüne katkı sağlayacağına inandığım yeni bir kurumu devreye soktuk. Varlık Fonu üreten, çalışan, gelişen Türkiye'nin her işine olduğu gibi müteahhitlerimizin projelerine de ciddi destek verecektir.

DEDİKODUYA FİLAN GEREK YOK: Son dönemde terörle, darbeyle özellikle de kaos denemeleriyle dize getiremedikleri Türkiye'yi ekonomiyle vurmaya çalıştıklarını görüyoruz. İşin aslına bakılırsa Türkiye'nin ekonomik anlamda ciddi hiçbir sorunu yoktur. Dedikoduya filan hiç gerek yok, biz ülkemizin durumunu biliyoruz. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar daha ziyade küresel ve bölgesel istikrarsızlıkların yol açtığı psikolojik iklimden ve bunun ülkemize yansımalarından kaynaklanıyor. Ama son dönemde toparlanma başladı.



ÖLDÜRMEYEN HER DARBE DAHA DA GÜÇLENDİRİR

Türkiye'nin 14 yılda 3 kat büyüdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde aynı başarıyı bir kez daha gösterecek, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Sizler de çok iyi bilirsiniz ki inanmak başarmanın yarısıdır. Biz ülkemize, milletimize inanıyoruz, işadamlarımıza müteahhitlerimize inanıyor, güveniyoruz. 15 Temmuz bir kez daha göstermiştir ki öldürmeyen her darbe güçlendirir. Türkiye dimdik ayakta durarak göğüslediği tüm saldırılardan, krizlerden, kaoslardan, darbelerden güçlenerek çıkmayı başarmış bir ülkedir. Aynı durum sizler için de geçerlidir" dedi. "Bizim kitabımızda geriye gitmek yoktur" diyen Erdoğan, "İhracat güçlenmeye başladı. Turizmde kımıldama işaretleri görülüyor. İnşallah yurtdışı müteahhitlikte de benzer durum yaşanacak. Stratejimiz, küçülme veya geri çekilme değil tam tersine büyüme" diye konuştu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 45 FİRMAYA ÖDÜL VERDİ

Aralarında Cengiz İnşaat, Kolin İnşaat, IC İnşaat, Akfen ve Limak İnşaat'ın da olduğu 45 firmaya ödül verildi. Cengiz İnşaat'tan Mehmet Cengiz, Kolin İnşaat'tan Celal Koloğlu, IC Çeçen Holding'den İbrahim Çeçen, Akfen İnşaat'tan Hamdi Akın, Limak İnşaat'tan Ebru Özdemir ödüllerini Cumhurbaşkanı'nın elinden aldı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Türk firmalarının birçok projede global marka haline geldiğini belirtti.