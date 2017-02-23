Ziraat’tan dev projelere destek

Sektörün altyapı projelerine 7 milyar dolarlık finansman sağlanacağını belirten Ziraat Bankası Proje Finansmanı Grup Başkanı Gürleyik, “Ziraat de bundan ciddi pay alacaktır” dedi

"Bir bankadan daha fazlası olmak" sloganıyla hareket eden sektörün lideri Ziraat Bankası, Türkiye'yi 2023 vizyonuna taşıyacak projelere finansman desteğini bu yıl da sürdürecek. Altyapı yatırımlarına 7 milyar dolarlık kaynak ayrılırken Ziraat Bankası da bundan büyük bir pay almayı hedeflediğini açıkladı. Ziraat Bankası Proje Finansmanı Grup Başkanı Ayçe Şule Gürleyik, proje kredilerinin 3-4 yıl hatta daha uzun vadeli finansman süreçlerini kapsadığına dikkat çekti.

12 MİLYAR DOLAR TAAHHÜT

Ziraat Bankası'nın 12 milyar dolar kredi kullandırım taahhüdü bulunduğunun altını çizen Gürleyik, "Bu taahhüdün henüz sadece 6 milyar dolarının biraz üzerinde bir kısmı yatırımların ilerleme durumuna göre projelere harcanmış durumda. 2016 ağırlıklı ulaşım ve altyapı projelerinin dikkat çektiği bir yıl oldu. 2017'de de Kuzey Marmara Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü de dahil 7 milyar dolar tutarında yatırım hayata geçirilecek. Ziraat olarak bundan ciddi pay almayı hedefliyoruz" dedi.

4 PROJE FİNANSMANINA 6 ÖDÜL

Öte yandan Türkiye'nin dev projelerine, sağladığı finansmanla destek olan Ziraat Bankası, Bonds&Loans Turkey East Awards 2017 kapsamında, finansman sağladığı 4 büyük proje ile toplam 6 ödülün sahibi oldu.



HAVALİMANI FİNANSMANINA ÖDÜL

Yılın sendikasyon kredisi: Aksa Enerji Uretim (1.)

Yılın altyapı finansmanı: Galataport (1.)

Yılın ulaştırma projesi finansmanı: İstanbul Yeni Havalimanı Projesi (1.), Galataport (2.)

Yılın doğal kaynaklar finansmanı: IC Grubu Kadıncık 1-2 Özelleştirme ve 8 Adet HES Refinansman Projesi (1.)

Yılın en iyi proje finansmanı: İstanbul Yeni Havalimanı Projesi (3.)