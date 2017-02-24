Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğinde rekora koşuluyor. 20 günde 103 bin ek istihdam yaratıldı. Ay sonuna kadar 150 bin rakamına ulaşılması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine Türkiye çapında destek çığ gibi büyürken, 20 günde 103 bin ek istihdam rakamına ulaşılarak, rekor kırıldı. Bu rakamın ay sonuna kadar 150 bini bulması bekleniyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda işsizlikte önemli bir düşüş yaşandığı, bu düşüşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söz verdiği halde işe alan ya da almayan işadamlarını teşhir edeceğim. Şu işveren şu kadar işçi aldı ya da almadı diyeceğim" açıklamasının etkili olduğu görüşünün paylaşıldığı öğrenildi.



ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Bakanlar Kurulu'nda masaya yatırılan konulardan biri de emeklilerin mart ayında almaya başlayacağı promosyon oldu. Bankaların promosyon için otomatik ödemeden kredi kartına kadar çok sayıda koşul öne sürmesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye bu kadar sıkıntı yaşatılmasının doğru olmadığını, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söylemesi üzerine hükümet, bankaların emeklilere zorluk çıkarmasını önlemek için çalışma başlattı. Bu kapsamda, bankanın emekliye sadece bir koşul öne sürmesi, PTT Bank gibi hiç koşulu olmayan ya da az sayıda istekte bulanan bankalara yönelme seçenekleri gündeme geldi. Bazı bankaların ise emekli maaşlarını çekmek için ek çalışma başlattığı, bu kapsamda belirlenen rakamlardan yüzde 10 daha fazla promosyon vermeye hazırlandığı da bildirildi.



'İKİ MİLYON KİŞİYE ULAŞIRIZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam seferberliğine ilişkin, "Rakamlar beklediğimizden daha iyi. Yıl sonunda yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam etmeyi hedeflediğimiz düşünüldüğünde, şubat ayının 20 günlük verileri hedefe ilk planda ulaşabileceğimizi gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.