Binlerce kişinin beklediği haber geldi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Mart ayı itibariyle 10 ilde büyükanne projesini başlatacağız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "6 bin 500 ailenin 10 ilde pilot uygulamasına başlıyoruz. Talepleri aldık. 31 bin ailenin üzerinde uygunluk bulduk. O aileler bu hafta 6 bin 500'e indirilecek. Mart ayı başı itibariyle 10 ilde 'Büyükanne projesini başlatacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği 'Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na katıldı.

MART AYINDA 10 İLDE BAŞLIYOR

Bakan Müezzinoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, "Büyükanne Projesi" hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Biz dedik ki böyle bir projenin destekçisi olalım. 6 bin 500 ailenin 10 ilde pilot uygulamasına başlıyoruz. Talepleri aldık. 31 bin ailenin üzerinde uygunluk bulduk. O aileler bu hafta 6 bin 500'e indirilecek. Mart ayı başı itibariyle 10 ile 'Büyükanne projesini başlatacağız. İnşallah başarılı bu ülkeye ait olan bir proje olacak. İnşallah başarılı, bu ülkeye ait olan bir proje olacak. Milli bir proje olacak. Parasal boyutunun tartışılmasını çok doğru bulmuyorum, esas sosyokültürel boyutu çok anlamlı olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.