Buzdolabı ve otomobiller de güncellenecek

Nesnelerin interneti (Internet of Things - IoT) platformu konusunda girişimciler uçsuz bucaksız fırsatlara sahip. Akıllı telefondan sonra otomobiller, çamaşır makineleri ve buzdolapları da uzaktan güncellenecek. Otomotiv endüstrisi bu alanlardan biri. 2020 yılında 20.8 milyar ağa bağlı nesnenin bulunacağı tahmin edilirken (Kaynak: Gartner) müşteriler, cihazlarının her zaman en son özelliklere ve performans iyileştirmelerine sahip olmasını istiyor.



UZAKTAN SERVİS

Bosch, Bluemix üzerinde ve IBM Watson Nesnelerin İnterneti Platformuyla entegre olarak gelişmiş cihaz yönetimi ve bulut tabanlı yazılım güncellemeleri için "Bosch IoT Rollouts" servisini kullanıma sokuyor. Her iki şirketin müşterileri de IBM Cloud aracılığıyla "Bosch IoT Rollouts" servisine erişebilecek. Örneğin, otomobil üreticileri artık milyonlarca aracın yazılım güncellemelerini, aracın bir atölyeye gitmesine gerek olmadan güvenli ve etkili bir şekilde programlayabilecek ve organize edebilecek. Bir beyaz eşya üreticisi, örneğin otomatik deterjan siparişi gibi en son güncellemelere, servislere ve tekliflere tüketicilerin erişebilmesini sağlayarak binlerce çamaşır makinesi ve kurutucuya güncellemeleri uzaktan gönderebilecek.