Çocukların yeni süper kahramanı Halisdemir

Artık çocuklar ABD’nin hayal ürünü figürleri Batman ve Superman yerine Türk kahramanların oyuncaklarıyla büyüyecek. Düzce’de kurulacak OSB, Ömer Halisdemir, Nene Hatun gibi kahramanlardan esinlenen oyuncaklar üretecek

Oyuncak sektöründe milli karakterler yaratmak için Düzce'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuruluyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde kurulacak OSB'de Türk kültürüne ve milli değerlere uygun oyuncaklar üretilecek. Çocuklar artık Batman ya da Superman yerine 15 Temmuz darbe girişimi sırasında büyük kahramanlık göstererek şehit olan Ömer Halisdemir ya da Seyit Onbaşı, Sütçü İmam ve Nene Hatun'dan esinlenerek üretilecek oyuncaklarla oynayacaklar. İlk 3 yıl içinde 350 milyon dolarlık üretim hedefleniyor. OSB'de ilk aşamada 20 firma yer alacak. Firmalara bu alanda çeşitli teşvikler verilecek. Bu teşvikler öncelikle Çin ile rekabetin sağlanmasını amaçlayacak. Yerli ürünlerin ihracatı da yapılacak.

EYLÜLDE LANSMANI YAPILACAK

Çocuklara güzel huyları, çalışkan ve dürüst olmayı öğretmek için milli değerlere uygun yerli bir süper kahraman yaratılacak projeye Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve TRT de dâhil oldu. TRT Çocuk kanalında yeni süper kahramanın çizgi filmleri yayımlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı hikâye kitapları çıkaracak. TÜBİTAK ise animasyon ve bilgisayar oyunları üretecek. Milli oyuncak karakteri bu yıl eylül ayında kamuoyuna tanıtılacak.



600 MİLYON $ HARCIYORUZ

Türkiye yılda 600 milyon dolarlık oyuncak ithal ediyor. İthalatın yüzde 80'i de Çin'den yapılıyor. 2010'da 472 milyon dolar olan ithalat, 2014'te 731 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Milli oyuncak üretimi sürecinin ilk aşaması, Düzce Üniversitesi'nde yapılan çalıştayla başladı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, dünya oyuncak pazarının 110 milyar dolarlık hacmi olduğunu ve bunun 50 milyar dolarlık kısmının Çin'de üretildiğini belirtti. Kılıçaslan kurulacak oyuncak kümesiyle ilk üç yıl için Türkiye'nin ihtiyacı olan oyuncağın yarısını üretileceğini söyledi. OSB 1 milyar TL'lik yatırımla bin 250 dönümlük alana kurulacak ve 2 bin kişiye de istihdam sağlanacak.