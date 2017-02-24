İndirim yıl sonuna kadar devam etsin

Mobilyacılar ve zücaciyeciler sektörlere can suyu olan ÖTV ve KDV indirimlerinin yıl sonuna kadar sürmesi halinde ihracat ve istihdamın da artacağını belirtiyor

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Cüneyt Yanıkçıoğlu, mobilyada KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirilmesinin en büyük katkısının mobilyanın ana hammaddelerinden biri olan döşemelik kumaşın yüzde 8 olmasıyla arada oluşan yüzde 10'luk KDV farkının kalkmasının yararı olacağını söyledi. Kumaşın KDV'sinin 8, mobilyanın KDV'sinin ise yüzde 18 olmasından dolayı 10'luk bir KDV farkı oluştuğunu, alınan bu kararın mobilyanın kendisine yansıyan hammaddelerini etkilemese bile doğrudan yüzde 10 KDV indirimi anlamına geleceğini ifade eden Yanıkçıoğlu, bunun da fiyatların düşmesini sağlayacağını kaydetti. KDV'nin yüzde 8'e indirilmesiyle döşemelik kumaşta yaşanan sorunun böylece giderilmiş olacağını vurgulayan Yanıkçıoğlu, "Doğrudan tüketiciye yansıyan yüzde 10'luk indirimin yanı sıra mobilyacıların üretim maliyetleri de düşecek ve piyasanın tıkanıklığına çare olacaktır" diye konuştu.

UZUN VADELİ OLMALI

KDV indiriminin 2009 krizinden sonra da 3 aylık periyotlarda gündeme geldiğini ve genel olarak çok başarılı olduğunu ifade eden Yanıkçıoğlu, 2009 yılında yapılan düzenleme birçok firmanın kayıt dışından kayıt içine geçişini teşvik etti ve kolaylaştırdı. Sektör açısından bu yüzden KDV indirimini olumlu karşılıyoruz" dedi.



İSTİHDAM VE İHRACAT ARTAR

Üretici, esnaf ve tüketiciye büyük avantaj sağlayan vergi indirimlerinin yıl sonuna kadar uzatılması durumunda ihracatın ve istihdamın beklenenin üzerinde artacağı belirtiliyor.