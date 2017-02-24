Son dakika: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Emeklilere promosyon ödemesinde, bankaların istediği fatura ve kredi kartı şartı kaldırıldı.

Bakan Müezzinoğlu, İstanbul'da katıldığı bir toplantıda, gazetecilerin sorusu üzerine, emekliye promosyon ödemesinde fatura ile kredi kartı veya kredili mevduat hesabı şartlarının tümden kaldırıldığını açıkladı.

Bakan Müezzinoğlu, 3 yıl o bankada kalma taahünde bulunan emeklilerin promosyondan yararlanacağını açıkladı. Promosyon düzenlemesi 11 milyon 750 bin emekliyi kapsıyor.

1000 lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira; 1000-2000 lira arası 375 lira; 2000 lira üzerine 450 lira promosyon ödemesi yapılıyor.

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