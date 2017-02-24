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Son dakika: Milyonlarca yi ilgilendiren açıklama!

  • Giriş Tarihi: 24.2.2017 14:47 Güncelleme Tarihi: 24.2.2017 14:47
Son dakika: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama!
Son dakika: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ı Mehmet Müezzinoğlu, milyonlarca yi ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Emeklilere nde, bankaların istediği fatura ve kredi kartı şartı kaldırıldı.

Müezzinoğlu, İstanbul'da katıldığı bir toplantıda, gazetecilerin sorusu üzerine, ye nde fatura ile kredi kartı veya kredili mevduat hesabı şartlarının tümden kaldırıldığını açıkladı.

Bakan Müezzinoğlu, 3 yıl o bankada kalma taahünde bulunan emeklilerin dan yararlanacağını açıkladı. Promosyon düzenlemesi 11 milyon 750 bin emekliyi kapsıyor.

1000 lira altında emekli maaşı alanlara 300 lira; 1000-2000 lira arası 375 lira; 2000 lira üzerine 450 lira promosyon ödemesi yapılıyor.

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