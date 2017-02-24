Opel'in satışı Mart ayının ilk haftası olabilir!

General Motors'un sahibi olduğu Opel otomobil firmasını satın almaya talip olan Fransız otomobil Peugeot ve Citroen markalarını bünyesinde bulunduran PSA, Opel'in satışı işi ile ilgili olarak görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini Mart ayının ilk haftasında satışın gerçekleşebileceğini duyurdu.

PSA, 6 Mart'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak olan Uluslararası Motor Show fuarı öncesi satışın bitirilmesi konusunda görüşmelerin devam ettiği, görüşmelerin hem olumlu hem de olumsuz yönleri dikkate alınarak pazarlıkların devam ettiği açıklandı.

Opel'de çalışan işçilerin özlük haklarının aynen devam edeceği, satın almadan sonra işten çıkarılma gibi bir durumun söz konusu olmadığı da bildirildi.



1999 yılından beri zor günler yaşayan Opel 2015 yılında 813, 2016'da ise 257 milyon dolar zarar etti. AB ülkelerinin Rusya'ya uyguladıkları yaptırımlar yüzünden Rusya pazarını kaybeden Opel'in, AB'den ayrılmaya karar veren İngiltere'de de zarara etti.

Opel Belçika'nın Anvers ve Almanya'nın Kuzey Ren Vestfelya Bochum'daki tesislerini kapatmak zorunda kalmıştı.

Opel yeni modellerinin beğeni bulması sayesinde 2018 yılında kara geçmeyi planlıyor.