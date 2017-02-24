TANAP 2018’de gazla dolacak

TANAP Projesi’nin yaklaşık yüzde 65’inin tamamlandığını belirten Enerji Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılının ikinci yarısı itibarıyla boru hattının gaz ile doldurulmaya hazır hale geleceğinin altını çizdi

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi'nin bölgesel işbirliğinin en tarihi örneği olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "2018 ikinci yarısı itibarıyla boru hattını gaz ile doldurmaya hazır hale getireceğiz" dedi.



'BARIŞ İÇİN PAYLAŞ' SLOGANI

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 3. Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Bakan Albayrak, Türkiye'nin, nihai olarak bölgesel barışa, huzura ve istikrara destek verecek tüm projelerin parçası olacağını söyledi. Albayrak, Türkiye'nin bölgedeki enerji projeleri için kolaylaştırıcı rol üstlenmeye devam edeceğine dikkati çekerek, "Tüm paydaşların çıkarına olan ve adil bir paylaşımı amaçlayan projelerin barışa, huzura ve istikrara yapacağı katkıya inandığımız için, Dünya Enerji Kongresi'nde 'Barış İçin Paylaş' sloganını seçtik" dedi. 10 yıl önce ilk kez dile getirilen Güney Gaz Koridoru'nun belkemiği olarak Azerbaycan ile TANAP projesinin geliştirildiğini anımsatan Bakan Albayrak, "İnşaatın yaklaşık yüzde 65'i tamamlanmış olup, 2018 ikinci yarısı itibarıyla boru hattını gaz ile doldurmaya hazır hale getireceğiz. 2020 itibarıyla 10 milyar metreküp Azeri gazını TAP'a (Trans Adriyatik Boru Hattı) iletebileceğiz" diye konuştu.

Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar



KUZEY SURİYE'YE ELEKTRİK

Suriye'deki çatışmanın da artık insanlığın vicdanını kanatan trajik durumun ötesine geçtiğini vurgulayan Albayrak, " Türkiye mülteciler için 25 milyar dolardan fazla harcama yaptı. Türkiye aynı zamanda Kuzey Suriye'de terörden arındırılan bölgelere elektrik sağlıyor" dedi.







ALİYEV'LE BİR ARAYA GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Aliyev, kabulde Türkiye'nin Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu'nda yüksek düzeyde temsil edilmesinin önemini vurguladı. Türkiye'de yapılacak referanduma değinen Aliyev, "Türkiye'nin hayatında yeni ve daha istikrarlı bir dönem başlayacak" dedi. Cumhurbaşkanı Aliyev, toplantıda yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2011'de imza attıkları TANAP Anlaşması'nın Güney Gaz Koridoru için dönüm noktası olduğunu söyledi.