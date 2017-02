81 ilde 955 milyon liralık tesis

81 ilde 955 milyon lira yatırımla hayata geçirilen 120 tesisin toplu açılışını yapan Başbakan Yıldırım, “Zayıf iktidarlar dönemi bitti. O kadar çok işimiz var ki açılış yapmaya zaman yok” dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu'yu kalkındırmak için başlatılan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 23 il için 20 milyar liralık yatırım vaadi geldiğini belirterek, 115 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çevre Projeleri Açılış Töreni'ne katılan Yıldırım, 81 ilde 955 milyon lira yatırımla yapılan 120 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi. 300 çevre temizlik aracı ve 20 bin çöp konteynırının da dağıtımının yapıldığı törende konuşan Yıldırım, şunları kaydetti:

20 MİLYAR YATIRIM VAADİ: Doğu ve Güneydoğu'da çok genç ve dinamik bir nüfus var. Bu alçak terör örgütü, gençlerin gelecek umudunu kararttı. Şimdi o gençler, gerçeği gördü ve gelecek planları yapıyorlar. 23 ilimize özel uyguladığımız kalkınma projelerine bugüne kadar müracaatlarda 20 milyarlık yatırım vaadi geldi. Buralarda 115 bin doğrudan eleman çalışacak.

ZAYIF İKTİDARLAR BİTTİ: AK Parti hükümetlerinin bir sıkıntısı var; iş çok, açılış için zaman yok. Onun için yüzer yüzer, iki yüzer iki yüzer paket, demet yaparak açıyoruz. O zayıf iktidarlar döneminde 'Bir şey bulun da açalım, çeşme yok mu' diyerek valiyi, kaymakamı bihuzur ederlerdi ama Allah'a şükür şimdi zamanımız yok.

USTALIK ESERLERİ: Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çıraklık ve kalfalık döneminin ardından ustalık projelerimizi birer birer hayata geçiyoruz. 18 Mart'ta Çanakkale'de dünyanın en uzun köprüsünün temelini atıyoruz.



İZMİR'İN % 62'Sİ DAYANIKSIZ: İzmir Karabağlar'da da kentsel dönüşüm başlıyor, temel atmaya hazır. İzmir'in bina stokunun yüzde 62'si imarsız, kuralsız ve depreme dayanıklılık bakımından sorunlu. İstanbul keza öyle... Türkiye çapında olaya baktığımız zaman 7 milyon binayı yenilemek gerekiyor. 100 milyar liralardan bahsediyoruz.

YATAY MİMARİ DİYORUZ: Şehir bir medeniyettir. Şimdi bir bakıyorsunuz şehirler inşa ediliyor, Amerika'da, Manhattan denilen yerde. Gidiyorsunuz binalar göğün yedi katına kadar çıkıyor. Binalar büyük, heybetli ama ruh yok, ruh. Onun için biz yatay mimari diyoruz.



Başbakan Yıldırım, Etimesgut ilçesindeki Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi. Oto sanayi esnafının sigorta konusunda birtakım sıkıntılarının olduğunu dile getiren Yıldırım, "Sigorta primleri çok daha yüksekti. Geçen yıl düzenleme yaptık, yüzde 25 geriledi ancak halen yüksek geliyor. Bunun yolu sadece aracı sigorta etmekten geçmiyor. Uçaklardaki, gemilerdeki gibi kara kutu konacak. Orta ve uzun vadede, hemen yarın değil. Bu kara kutu aracın seyahati sırasında sollamada hata var mı, hız aşımı, trafik kuralı ihlali var mı bunları kaydedecek. İşin sonunda bakılacak, herkes kusuruna göre hasarın bedeline ortak olacak. Öyle olunca fiyatlar da düşmüş olacak" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 195 ülkenin katıldığı Marakeş'teki İklim Değişikliği Konferansı'nda yaptığı konuşmada Batı'ya ikiyüzlülüklerini bir kez daha hatırlattığını söyledi. "Biyoçeşitlilik ölmesin, denizlerdeki balıkların hayatı son bulmasın" diyenlerin açık denizlerde çocuklar öldüğünde kıllarının kıpırdamadığını ifade eden Özhaseki, Avrupa'ya "Sizin otlara gösterdiğiniz ihtimam ve gayreti o çocuklara göstermediğinize bizzat şahitlik ediyoruz. 3 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz" diye seslendi.



Son beş yılda 4 milyar fidan diktiklerini söyleyen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Bazıları itiraz ediyor. Efendim nasıl oluyor? İnanmıyorsan say kardeşim. Biz diktik, senin de işin gücün yoksa say. Bu işin sahibi millet. Milletin duası, desteği olmazsa biz ne yapacağız? Başımızda Recep Tayyip Erdoğan olmazsa nasıl yapacağız? Bu bir ekip işi, bu bir inanç işi. Bu millet isterse, karar verirse her engeli aşar."