Kapatılan banka hesaplarına dikkat!

Kapattığı banka hesabına 5 yıl sonra 6 bin 700 TL borç geldi. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurunca borcundan kurtuldu

Tokat'ta kapattığı banka hesabına 6 bin 700 TL borç çıkarılan vatandaş Tüketici Hakem Heyetine başvurarak istenilen meblağı ödemekten kurtuldu. Bir kamu kurumunda çalışan G.A., kendisini arayan banka avukatının 6 bin 700 lira borcunun olduğunu, yasal süreç başlatılacağını söylemesi üzerine şok yaşadı.

2012 YILINDA KAPATMIŞTI

2012 yılında kapattığı kredi kartı hesabında borç çıkarılmasına anlam veremeyen vatandaş dolandırıcılık olayı olabileceği şüphesi ile ilgili bankanın şube müdürü ile görüşme yaptı.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE TAŞIDI

Borcun 1630 TL'ye düşürülerek kapatılacağının kendisine beyan edilmesi üzerine istenilen rakamı bankaya yatıran G.A. bilinçli bir tüketici olarak konuyu Tokat Tüketici Hakem Heyetine taşıdı.

PARA İADE EDİLDİ

Tüketici Hakem Heyeti bankayla yaptığı yazışmalarda tüketicinin dolandırıcılık olayı ile karşılaştığı, kapatılan hesabına borç çıkarıldığı yönünde evraklar sunuldu. İncelenen belgeler eşliğinde tüketicinin böyle bir borcu olmadığı tespit edilirken, 1630 lira paranın iade edilmesi yönünde karar verildi.

ŞİKAYETLER E-DEVLET ÜZERİNDEN

Son 1 yılda 5 bin 850 şikayet çözüldü Tokat İli Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve Tokat Ticaret İl Müdürü Kasım Karaca, vatandaşların herhangi bir dolandırıcılık olayı karşılaşmaması için yaşadıkları sorunları bulundukları illerde tüketici hakem heyetlerine bildirmesi gerektiğini söyledi. Kendilerine gelen şikayetlerin kısa sürede işleme konulduğunu belirten Karaca, yaşanan sorunların yasal süreç içerisinde çözümlendiğini kaydetti. 2016 yılında 5 bin 850 şikayetin çözüldüğünü ifade eden Karaca, artık vatandaşların şikayetlerini e-devlet üzerinden yapabileceklerini sözlerine ekledi.