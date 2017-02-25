Konut satışında ocak rekoru

Her türlü zorluğa rağmen geçen yılı rekor satışla kapatan gayrimenkul sektörü yıla iyi bir başlangıç yaptı. Geçen yıl 1 milyon 341 bin 453 adet ile rekor kıran Türkiye genelinde konut satışları, ocakta geçen yıla göre yüzde 12.8 artarak 95 bin 389 oldu. İpotekli (kredili) konut satışları da yüzde 35.4 artış göstererek 35 bin 993'e yükseldi. Ocak satışlarında uygun ödeme seçeneklerinin artması etkili oldu. Şubatta başlayan 240 ay vadeli kampanyanın etkisi önümüzdeki ay ortaya çıkacak.



IRAKLILAR ÖNDE

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk defa satılan konut sayısı yüzde 10.4 artarak 44 bin 235'e ulaştı. Yabancıya satışta yılın ilk ayında gerileme hızının düştüğü de görüldü. Ocakta Türkiye'den en çok konut alan Iraklılar oldu.